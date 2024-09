L'actualité de cette semaine du 9 septembre a été marquée par des sujets pesants. Le meurtre de l'agent municipal à Grenoble, la colère du père de Kamilya, fauchée à Vallauris par un motard, et l'enseignante qui a violentée son élève de 3 ans au lendemain de la rentrée scolaire. Tant de sujets qui ont fait réagir les auditeurs de Pascal Praud et vous, de lundi à vendredi entre 11h et 13h. D'autres sujets ont également surgis, tels la lenteur de la nomination du gouvernement par Michel Barnier ou l'affaire entre le PSG et Kylian Mbappé. Enfin Pascal Praud a rendu hommage à son ancien collègue Didier Roustan, décédé à l'âge de 66 ans, mercredi 11 septembre. (Re)découvrez les moments forts de ces derniers jours.

Lundi : Le témoignage d'une habitante de Grenoble qui dénonce un «niveau d'armement inimaginable»

Une vague d'émotion traverse la ville de Grenoble ce lundi, au lendemain de la mort d'un agent municipal, mortellement blessé par balles après avoir voulu empêcher l'auteur d'un accident de la circulation de s'enfuir. Intervenue dans l'émission Pascal Praud et vous, Marie, habitante depuis 30 ans à Grenoble, a fait part de son témoignage, dénonçant une insécurité qui "ne date pas d'hier". "Il y a un niveau d'armement du côté des quartiers qui est inimaginable", affirme-t-elle, regrettant également le retrait de plusieurs caméras de vidéosurveillance.

Mardi : Une auditrice "les larmes aux yeux" après avoir visionné la vidéo d'une élève de 3 ans frappée par sa maitresse à Paris

Au lendemain de la rentrée scolaire, dans un établissement du 15e arrondissement de Paris, une maîtresse a violemment pris à partie une élève de 3 ans en pleurs. Cette scène, filmée puis diffusée sur les réseaux sociaux, choque de nombreux internautes, à l'image de Karine, mère de deux enfants et auditrice de l'émission Pascal Praud et vous. "Je ne suis pas forcément très sensible, mais ça m'a mis les larmes aux yeux. Je trouve affligeant d'en arriver à un point où les parents ne peuvent même plus confier leur enfant dans la confiance", réagit-elle sur Europe 1.

Mercredi : "On a eu plus de soutien des Français que de la justice" a témoigné le père de Kamilya

Le motard responsable de la mort de Kamilya à Vallauris n'est pas placé en détention provisoire et reste sous contrôle judiciaire, selon une nouvelle décision de justice. Son père, Slim, réagit en exclusivité dans l'émission Pascal Praud et vous, partageant sa colère et son incompréhension. "Je ne comprends pas le comportement de la justice (...). On a eu plus de soutien et plus d'aide des Français que de la justice, de la politique", a-t-il dénoncé sur Europe 1.

Jeudi : L'avocate de l'élève frappée par son institutrice a assuré que la fillette était "dans un état de choc sévère"

Au lendemain de la rentrée scolaire, dans une école du 15e arrondissement de Paris, une institutrice a frappé une élève de 3 ans en pleurs en salle de classe. Cette scène, filmée puis diffusée sur les réseaux sociaux, a choqué de nombreux internautes. Alors qu'une enquête préliminaire est ouverte, l'avocate de la famille de l'enfant, Me Vanessa Edberg, donne des nouvelles de santé de la fillette. "Hier (mercredi), elle a été vue par un médecin toute la matinée, qui a considéré qu'elle était dans un état de choc sévère. Elle ne veut plus regarder les adultes dans les yeux", affirme-t-elle dans l'émission Pascal Praud et vous.

Vendredi : "Tant qu'on paiera autant nos politiques, ils ne se battront pas pour le poste et le peuple", estime un auditeur

Michel Barnier continue les tractations avec les différents groupes politiques pour nommer son futur gouvernement. Après la volte-face des Républicains qui désirent y faire leur retour, Frédéric, un auditeur de "Pascal Praud et vous" y voit un intérêt pécunier. Qu'en pensez-vous ? Réécoutez l'intégralité de son témoignage. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Bonus : Le coup de gueule de Jacques Vendroux sur l'affaire PSG/Mbappé

Depuis ce jeudi, l'actualité sportive tourne autour de l'affaire PSG-Mbappé. Le nouveau joueur madrilène, parti du PSG avec un accord de principe qui visait "à préserver la sérénité du club pour les défis à venir", a rapidement retourné sa veste et demande à son ancien club de lui verser les 55 millions d'euros d'arriérés. Après une bataille médiatique, c'est maintenant une bataille juridique qui s'ouvre étant donné que la Ligue de football professionnel a sommé jeudi le PSG de payer la somme. Aux yeux de Jacques Vendroux, journaliste sportif et animateur du Studio des légendes sur Europe 1, "il s'agit d'une affaire d'hommes" qui devrait se régler entre les deux parties dans la plus grande discrétion.

Bonus 2 : L'hommage de Pascal Praud à Didier Roustan : "C'est le premier qui m'a fait travailler à TF1 en 1988"

Reporter, commentateur et chroniqueur sportif, spécialiste du football et amoureux du beau jeu, Didier Roustan est mort à l'âge de 66 ans. Une nouvelle qui attriste Pascal Praud, qui l'a connu lors de ses débuts à la télévision. "C'est le premier qui m'a fait travailler à TF1 en 1988, et tous ceux qui l'ont croisé connaissent son talent immense, sa sollicitude, sa bienveillance, notamment avec les plus jeunes", relate l'animateur qui lui rend un long hommage dans l'émission Pascal Praud et vous.