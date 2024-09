Paris : une institutrice suspendue après des violences commises sur une élève de 3 ans

"Ces images sont terriblement choquantes et inacceptables dans notre École. J'ai demandé sans délai le lancement d'une procédure disciplinaire, avec une suspension immédiate de la professeure. J'adresse tout mon soutien à la victime et sa famille, qui sont prises en charge", a écrit Nicole Belloubet, sur le réseau social X (ex-Twitter).

Lundi, une vidéo enregistrée par une parente d'élève présente dans la classe et montrant une enseignante asséner un violent coup au niveau du dos à une élève en larmes, dans une école maternelle du XVe arrondissement de Paris, a circulé sur les réseaux sociaux. Les faits se seraient produits le 3 septembre.

L'arrêté de suspension "signé"

Le recteur de l'académie de Paris, Bernard Beignier, s'est rendu mardi une partie de la matinée dans l'école des Frères-Voisin située au sud-ouest de Paris, afin d'échanger avec les enseignants. Il a assuré lors d'un point de presse prendre "les choses très au sérieux" dans cette affaire qu'il juge "inadmissible".

"J'ai signé ce (mardi) matin l'arrêté de suspension de cette enseignante, ce qui n'est pas une sanction mais une mesure de protection et ensuite il y aura à la fois une enquête pénale puisqu'une plainte a été déposée et une enquête administrative qui pourra conduire très certainement à un conseil de discipline, voire des sanctions qui vont du blâme à la révocation", a précisé le recteur.

Première rentrée scolaire pour l'enfant

Me Vanessa Edberg, avocate de la famille, a confirmé à l'AFP avoir déposé plainte le 5 septembre dans un commissariat des Hauts-de-Seine pour dénoncer des violences aggravées par trois circonstances : sur personne vulnérable, dans un établissement scolaire et perpétrées par une personne qui réalise une mission de service public.

Selon elle, la fillette de trois ans effectuait sa première rentrée scolaire en petite section et "avait déjà reçu des coups les jours précédents, ce qu'elle avait dit à sa maman". "La vidéo a été tournée alors qu'il y avait une autre maman, on sent que l'institutrice se contient", s'est désolée l'avocate. "La fillette a déjà vu un médecin, va en revoir pour évaluer son ITT. Le premier médecin a évalué son préjudice psychologique à 'sévère', car la fillette ne regarde pas les autres dans les yeux ou en face et refuse de parler de la maîtresse", d'après Me Edberg. Sollicité, le parquet de Paris a indiqué qu'il n'avait pas encore reçu la plainte.