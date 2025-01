Article Suggestions

Un car scolaire s'est couché sur la voie en Eure-et-Loir ce jeudi matin, causant la mort d'une élève de 14 ans et faisant une quarantaine de blessés. Un chauffeur pose son regard sur ce drame dans l'émission "Pascal Praud et vous", entre 11 heures et 13 heures sur Europe 1. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.