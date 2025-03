Pas-de-Calais : un homme menace des policiers avec des couteaux, un policier le blesse

© Daniel Perron / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Un homme a brandit deux couteaux et proféré des menaces de mort à l'encontre d'une patrouille dans la nuit de vendredi à samedi près de Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais, et un policier a tiré sur lui. Deux enquêtes ont été ouvertes, l'une pour tentative d'homicide sur fonctionnaire de police et l'autre pour l'usage des armes par les policiers.