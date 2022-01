Comment un banquier français a coulé la plus vieille banque suisse

C’est peut-être l’un des plus grands escrocs du XXIème siècle. Du 21 au 25 mars, Fabien Gaglio va se présenter devant le tribunal correctionnel de Genève pour avoir vidé les comptes de ses clients. Il a volé la somme faramineuse de 60 millions d’euros à la banque privée suisse Hottinger & Cie, la plus ancienne du pays, où il travaillait depuis 2005.

Dans une enquête, Le Figaro qui a eu accès à des centaines de pages de documents judiciaires qui révèlent les pratiques d'un banquier véreux avec un mode opératoire redoutable. Pour faire plaisir à ses clients, Fabien Gaglio leur offrait des vacances de rêve dans des villas, avec des yachts et des jets privés. Il assurait que tout était offert par la banque, mais en réalité il payait ces séjours de luxe avec les propres comptes de ses victimes auxquels il avait accès.

Le banquier risque dix ans de prison

Mais Fabien Gaglio ne s’est pas arrêté là. Il a aussi dérobé neuf millions d'euros pour lui et sa famille. Comme en 2012 où il a retiré 400.000 euros du compte d'un dermatologue californien pour s'acheter une vigne.

Pour cacher la manipulation, l'homme de 48 ans modifiait ses factures et mentait à ses responsables. C'est seulement en 2013 que la supercherie a été révélée au grand jour. Pendant qu'il était absent, la banque a fouillé ses comptes et a découvert des trous de presque 60 millions d'euros. Averti, il a alors promis de tout arranger avant de se livrer à la police deux semaines plus tard, chez lui, en France.

Fragilisée, cette banque qui était la plus ancienne du pays a fini par être mise en faillite en 2015. Sept ans plus tard, ce golden boy va faire face à la justice suisse et risque dix ans de prison.