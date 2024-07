«Pas de barbecue, pas de cigarette» : dans le Var, les pompiers sensibilisent aux risques de départs de feu

Des températures élevées et un vent soutenu. Un cocktail explosif particulièrement favorable aux départs de feu, notamment dans le Var où les températures sont particulièrement élevées ces derniers jours. Plusieurs massifs pourraient être interdits aux promeneurs et les pompiers appellent la population à respecter la réglementation.

"Pas de barbecue, pas de cigarette, quand on ne peut pas rentrer dans le massif, on ne rentre pas dans le massif. Tous les jours, dans la presse quotidienne régionale ou à la préfecture, vous avez les avis de fermeture ou non des massifs et puis surtout, s'il y a un départ de feu, on le signale et on n'essaie pas d'aller voir ce qu'il se passe. On laisse les secours arriver le plus vite possible", rappelle le contrôleur général Éric Grohin qui dirige le Service départemental d’incendie et de secours du Var.

"On patrouille dans la forêt et on fait de la prévention"

Dans cette chaîne de secours, il y a aussi les bénévoles des comités communaux feux de forêt (CCFF), comme Philippe, un habitant de Roquebrune. "On patrouille dans la forêt et on fait de la prévention. On explique aux gens les problèmes qu'ils peuvent provoquer et les risques qu'ils encourent".

"Chaque commune met une patrouille sous la responsabilité du maire. Nos missions, essentiellement, c'est la prévention, le guidage et la logistique des sapeurs-pompiers en cas de sinistre. Je fais ça parce qu'on aime notre pays, notre forêt. La motivation est grande", ajoute Guy Delpech, vice-président départemental des réserves communales de sécurité civile et des comités communaux des feux de forêt du Var. Avec leurs 250 véhicules oranges et jaunes les 4300 bénévoles des CCFF appuient les pompiers du var tout l’été.