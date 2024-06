Le château de Versailles brièvement évacué après un départ de feu

Le château de Versailles a été brièvement évacué mardi après un départ de feu sur un chantier, qui n'a occasionné "aucun dégât sur les collections" et n'a fait aucune victime, ont indiqué les pompiers des Yvelines et la communication du monument. Le château et les jardins ont rouvert dans l'après-midi, a annoncé aux alentours de 16h30 le compte officiel du monument sur le réseau social X, soulignant que "l'incident a été rapidement maîtrisé".

Un dégagement de fumée a été constaté aujourd’hui au Château. L’incident a été rapidement maîtrisé et le public a été évacué par mesure de sécurité. Le Château et les jardins sont désormais ouverts. pic.twitter.com/JpDXimGkXc — Château de Versailles (@CVersailles) June 11, 2024

Un départ de feu sur un chantier au niveau de la toiture du bâtiment principal

Les pompiers sont intervenus un peu après 15 heures pour un départ de feu sur un chantier au niveau de la toiture du bâtiment principal, qui a été éteint rapidement "avec un seau d'eau", ont précisé les services d'incendie et de secours (SDIS) du département. Quelques 97 sapeurs-pompiers ont été mobilisés et des équipes sont restées sur place afin de prévenir tout nouveau départ de feu dans les combles, a ajouté cette même source.

Le château a été évacué "par mesure de sécurité", ont indiqué les services de communication du monument. Le château de Versailles, troisième site le plus visité en France, derrière Disneyland Paris et le musée du Louvre, a accueilli 8,1 millions de visiteurs en 2023, dont 77% d'étrangers. Le monument va accueillir les épreuves olympiques d'équitation du 27 juillet au 6 août et les épreuves de dressage des Jeux paralympiques du 3 au 7 septembre.