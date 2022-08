Feux de forêt : ces maires qui veulent interdire la cigarette en voiture pendant l'été

Soulager et préserver les pompiers. C'est le sens de l'initiative prise par Pascal Parmentelat, le maire d'une petite commune des Vosges appelée Laveline-du-Houx, qui souhaite interdire sur certaines périodes la cigarette en voiture. D'après Vinci autoroutes, un quart des fumeurs jettent leur mégot par la fenêtre, et ces mégots sont responsables d'environ 30% des incendies selon la Fédération nationale des sapeurs-pompiers.

Au cœur d'un été marqué par les multiples incendies, le maire de ce village a écrit à son député pour lui proposer une loi allant dans ce sens. "Fin juillet, en rentrant chez moi, j'ai croisé un automobiliste qui a jeté un mégot à travers la vitre. Je me suis dit qu'il y avait encore trop d'incivilités", raconte Pascal Parmentelat au micro d'Europe 1.

S'inspirer de l'obligation des pneus neiges en hiver

Le maire rappelle que l'amende va de 135 euros si l'automobiliste est pris sur le fait, jusqu'à 3.750 euros si cela provoque des dégâts. "Ça fait peu quand même, quand on voit ce que ça coûte", réagit l'élu local, qui compare avec "le prix des Canadairs, le prix des Dash, c'est une centaine de milliers d'euros. Les dégâts pour les assurances, c'est en millions d'euros. On va approcher des sommes qui vont peut-être atteindre le milliard sur le territoire à la fin de la campagne", poursuit le maire.

Pour lui, interdire la cigarette au volant "serait une mesure justement adaptée aux circonstances climatiques et de la dangerosité des feux." Pascal Parmentelat estime que l'on "pourrait instaurer une période, dès l'instant qu'on est en risque de feu de forêt, et la sécurité civile peut le déterminer", assure-t-il, "comme ça va se faire fin 2022 pour les véhicules dans les zones montagneuses. Dans les Vosges, on va avoir bientôt l'obligation de mettre des pneus hiver ou un dispositif adapté pour pouvoir aller sur la route", explique-t-il.

Ce maire n'est d'ailleurs le seul à réfléchir à cette solution : à Langlade dans le Gard, un arrêté municipal interdit la cigarette en voiture pendant l'été.