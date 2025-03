© Daisuke Timita / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP

Le nord-est du Japon ravagé par son pire feu de forêt depuis 1992 © Daisuke Timita / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP

Avec 1.200 hectares ravagés par les flammes, le Japon tente de contenir ce samedi plusieurs feux de forêts, alors qu'une surface record depuis 1992 a déjà été brûlée. Au moins une personne est décédée, plus d'un millier d'habitants ont dû être évacués des zones autour de la ville d'Ofunato et plus de 80 bâtiments ont été endommagés.