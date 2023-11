Paris sportifs: la DGCCRF épingle les «pronostiqueurs» aux faux «bons tuyaux»

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes avait contrôlé en 2021 et 2022, en lien avec l'Autorité nationale des jeux, les pratiques des sites proposant une offre de conseils en paris sportifs en ligne. "Sur 11 entreprises contrôlées, 4 d'entre elles étaient en infraction pour avoir affirmé qu'un produit ou un service augmentait les chances de gagner aux jeux d'argent et de hasard, ou en raison de manquements aux informations précontractuelles délivrées aux consommateurs", indique dans un communiqué la DGCCRF.

La Répression des fraudes, dépendante du ministère de l'Economie, précise avoir transmis les dossiers de ces quatre entreprises à la justice. "Certains sites internet se sont également mis en conformité au cours des investigations et d'autres ont cessé de fonctionner", ajoute la DGCCRF.

Tromperies de consommateurs

Ces sites de "pronostiqueurs" se sont multipliés depuis quelques années, notamment depuis la crise sanitaire de 2020, année qui a constitué "un tournant pour les jeux d'argent et de hasard en ligne", rappelle la Répression des fraudes.

Selon son enquête, pour appâter les joueurs, des "pronostiqueurs" affichaient sur des sites ou sur les réseaux sociaux "un train de vie luxueux prétendument atteint grâce à leurs paris gagnants, alors qu'il est en réalité obtenu grâce à l'argent collecté par les abonnements".

"En laissant croire, à tort, à une augmentation des gains grâce à leurs conseils, ils trompent les consommateurs", souligne la DGCCRF, qui met en garde les joueurs sur ces pratiques et qui assure qu'une "vigilance toute particulière sera maintenue" lors des prochains événements sportifs mondiaux, dont les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024.