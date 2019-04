Paris : enquête ouverte après une agression transphobe en marge d'une manifestation

Une enquête pour "violences aggravées par la circonstance qu'elles ont été commises à raison de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre" a été ouverte mardi après-midi après l'agression dimanche d'une femme transgenre, en marge d'une manifestation contre le président algérien Abdelaziz Bouteflika, place de la République, à Paris.

Les faits se sont déroulés dimanche soir. Ils ont été filmés par un téléphone, dont la capture d'écran a été partagée sur Twitter par un coordinateur national de l'association Stop Homophobie, Lyes Alouane. On y voit une femme transgenre être agressée sur les marches de la bouche de métro de la place de la République, dans le 10ème arrondissement de Paris.

Un homme lui ébouriffe d'abord les cheveux. Elle tente de s'expliquer avec lui. Une jeune femme l'agrippe alors par le bras pour, semble-t-il, la dissuader d'aller au contact, comme d'autres personnes présentes durant cette vidéo. Mais la femme transgenre décide alors d'aller confronter son agresseur, qui réplique par de violents coups de poing. Sur la vidéo, on distingue également un homme lui asséner un coup de pied. Les forces de l'ordre de la RATP interviennent à ce moment-là et mettent à l'écart la victime.

Les hommes du GPSR (Groupe de protection et de sécurisation des réseaux RATP) auraient interpellé une personne. Le parquet a de son côté indiqué à plusieurs médias qu'une personne avait été placée en garde en vue et relâchée lundi.

"Chacun devrait pouvoir se déplacer librement dans l'espace public quel que soit son sexe ou son genre. Cette vidéo montre que ce n'est pas le cas et qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire", a indiqué à l'AFP Joël Deumier, président de SOS Homophobie.

Le coordinateur de l'association, Lyes Alouane, a expliqué au Parisien que la vidéo avait été envoyée sur la boîte mail de l'association, qui va prendre en charge les frais d'avocat lié à la plainte déposée mercredi par la personne agressée, prénommée Julia.

La maire du 10ème arrondissement a annoncé avoir saisi la police, tandis que d'autres responsables politiques ont dénoncé cette agression, avant l'ouverture de l'enquête confiée à la police du 3ème arrondissement.

Cette agression manifestement transphobe en plein Paris est inadmissible !

Que les auteurs soient identifiés et poursuivis en justice.

Les #LGBT+ phobies ne sont pas des opinions mais de la bêtise et de la haine.

Elles agressent et tuent. https://t.co/vbSL2h6kIH