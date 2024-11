Grève à la SNCF : à quoi s'attendre dans les transports en Île-de-France ce jeudi ?

Faut-il s’attendre à un jeudi noir sur les chemins de fer ? La SNCF se veut rassurante et assure que l'appel à la grève pour ce 21 novembre aura peu d'incidence sur le trafic ferroviaire avec une circulation des TGV quasi normale. Néanmoins, "quelques perturbations sont à prévoir sur certaines lignes régionales", a annoncé la SNCF Voyageurs ce mardi. Des ralentissements qui concerneront aussi plusieurs lignes opérées par la SNCF en Île-de-France. Pour les usagers de certaines lignes, il est même recommandé de limiter les déplacements prévus jeudi et de privilégier le télétravail, dans la mesure du possible.

Selon SNCF Voyageurs, cinq lignes des transiliens seront concernés ce jeudi par cette grève : Ligne J et U : 2 trains sur 3 en moyenne

Ligne H et N : 1 train sur 2 en moyenne

Ligne R : sur l'axe Paris/Montereau/Montargis : 2 trains sur 3 et aucun train sur l'axe Melun/Montereau Pour les RER, le trafic sera perturbé sur trois lignes : RER B : 1 train sur 2 au nord depuis la gare du Nord et 3 trains sur 4 au sud depuis Châtelet-les-Halles

RER C : 2 trains sur 3 en moyenne

RER D : sur l'axe Creil/Corbeil et Goussainville/Melun, il faut prévoir 2 trains sur 5. Concernant l'axe Corbeil/Malesherbes, 1 train sur 3 uniquement en pointe de matinée et de soirée. Aucun train ne sera programmé sur l'axe Juvisy/Corbeil via Ris et l'axe Corbeil/Melun via Saint-Fargeau.

Pourquoi cette grève ?

Les syndicats de cheminots appellent à une grève de 24 heures ce jeudi pour dénoncer le démantèlement de Fret SNCF et l’ouverture à la concurrence dans le transport de voyageurs, avant un mouvement reconductible à partir du 11 décembre. Du côté du gouvernement, Catherine Vautrin, ministre du Partenariat avec les territoires, a écarté un moratoire sur le démantèlement de la branche de fret de la SNCF.

Le gouvernement est "déterminé à faire du fret ferroviaire un pilier de la décarbonation du secteur des transports", a souligné la ministre, assurant qu'"aucun licenciement n'aura lieu dans ce projet", et que "tous les flux" de marchandises seront "maintenus sur le rail".