«C'est tout...pour le moment» : quand La Voix de «Secret Story» s'invite dans les transports parisiens

Vous n'avez donc pas rêvé. C'est bien "La Voix" de "Secret Story" qui prend la parole, ce jeudi, dans certaines lignes et stations du réseau RATP. Une manière pour le moins originale d'annoncer le retour de la célèbre émission de téléréalité sur TF1 dans les prochains mois. La Une avait annoncé, fin octobre, le retour du programme culte sur son antenne, sans pour autant donner de date précise.

Ce jeudi, les usagers des lignes 1, 4 et 14 du métro ainsi que du RER A, ont donc été invités par Dominique Duforest, alias "La Voix, à faire attention à leurs effets personnels. "Ces annonces ont pour but de sensibiliser les voyageurs aux bagages oubliés en les interpellant de manière singulière et ludique", nous indique la RATP. Néanmoins, l'annonce dans les rames ne se déclenche que dans certaines stations, à savoir Charles-de-Gaulle-Étoile, Châtelet et Nation, pour la ligne 1, ainsi que gare du Nord et Châtelet pour la ligne 4. Dans les stations, l'annonce est en revanche audible sur l'ensemble du réseau, toutes les 20 minutes.

Ici la Voix, la Voix est fan de vous. C’est tout pour le moment.❤️ ️ #SecretStoryhttps://t.co/WxHH0VlrIh — Secret Story (@Secret_Story_FR) March 28, 2024

"C'est moi qui ne suis pas réveillée ou… ?"

"Ici la Voix, à tous les voyageurs, la Voix a une annonce de la plus haute importance. Votre mission, si vous l'acceptez : gardez un œil sur vos bagages et restez attentifs à ces sacs, souvent oubliés, qui perturbent vos trajets. La Voix et la RATP souhaitent que vos secrets restent bien gardés. À très bientôt pour le retour de Secret Story. C'est tout... pour le moment", peut-on entendre.

Certains voyageurs ont eu du mal à en croire leurs oreilles. "C'est moi qui ne suis pas réveillée ou les annonces RATP du RER A à Nation sont effectuées par la Voix de Secret Story ??", s'interroge une internaute sur X, avant que le community manager du RER A ne confirme la présence de la Voix dans les hauts parleurs, fruit d'un partenariat entre la régie des transports parisiens et le groupe TF1.

C’est moi qui suis pas réveillée ou les annonces RATP du @RER_A à nation sont effectuées par la voix de secret story ???? — Camille ✨ (@_aliascamille) March 28, 2024

Lancé en 2007, Secret Story réunit entre 13 et 19 candidats, tous porteurs d'un secret, que les autres participants doivent découvrir, tout en accomplissant des missions données par la Voix. L'émission, d'abord proposée sur TF1, est ensuite transférée sur NT1, une autre chaîne du groupe, pour les deux dernières saisons, à l'exception du prime de lancement, maintenu sur TF1. Au total, 11 saisons ont été diffusées entre 2007 et 2017.