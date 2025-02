La RATP va étendre la semaine en quatre jours aux agents de station de l'ensemble de ses lignes

"La semaine de quatre jours" va être étendue à toutes les lignes de métro et de RER, a annoncé la RATP ce vendredi. Ce changement s'applique aux agents de stations et gares, qui avaient expérimenté cette mesure, et prendra effet dimanche, se faisant uniquement sur la base du volontariat.

La RATP a annoncé vendredi étendre à toutes les lignes de métro et de RER "la semaine de quatre jours", sans réduction du temps de travail, pour les agents de stations et gares, après une expérimentation qui a donné satisfaction.

Le 6 janvier dernier, les organisations syndicales de la RATP, à l'exception de la CGT, ont signé un accord pour généraliser la semaine en quatre jours à l'ensemble des lignes de RER et de métro. Ce changement prendra effet dimanche et se fera uniquement sur la base du volontariat.

"87 % des agents sont satisfaits du nouveau rythme de travail"

Selon les chiffres de la RATP, l'expérimentation sur 300 agents des lignes de métro 3, 5, 7, 8, 9, 11 et 13 et du RER A et B, montre que "plus de 87 % des agents sont satisfaits du nouveau rythme de travail et 90 % le recommanderaient à leurs collègues", s'est réjoui Jérôme Heine, responsable des ressources humaines, de la direction des services et espaces multimodaux.

Un des quatre schémas d'aménagement du temps de travail prévoit, par exemple, une augmentation d'une heure et trente minutes du temps de travail journalier en contrepartie de trois jours de repos dans la semaine. Ravinder Antoine, agent de 42 ans, a dit "oui tout de suite" à ce nouveau rythme de travail.

Une embauche à 6h30 du matin en moins, un dimanche libre en plus chaque mois, aucune baisse de salaire (à l'exception de la prime dominicale) et M. Antoine a senti "une motivation pour continuer l'expérience car les jours passent plus vite".

Une volonté d'améliorer "la qualité de vie et les conditions de travail des agents"

Au total 5.700 agents de stations et gares sont potentiellement concernés par cette mesure. Mais "libre à ces lignes de les proposer aux agents" en fonction de leur organisation, a expliqué M. Heine.

L'objectif est d'améliorer "la qualité de vie et les conditions de travail des agents ainsi que d'attirer et fidéliser" les personnels, explique la RATP.

Le rythme en horaires décalés est courant, 17 % des salariés vivent à plus de 40 kilomètres de Paris et ils doivent parfois enchaîner six jours de travail, deux jours de repos et à nouveau six jours de travail : des conditions que la RATP reconnaît "très dures et fatigantes".