Parcoursup : liste d'attente, procédure complémentaire... Ce qui attend les lycéens

C'est la fin du suspense pour les élèves de terminale inscrits sur Parcoursup. La plateforme de vœux pour l'enseignement supérieur rend ses verdicts depuis jeudi soir et pour le moment, les lycéens ne peuvent qu'accéder aux résultats. Ils ne pourront répondre à leurs propositions que plus tard. Et pour tous ceux qui n'ont pas encore d'admissions, il n'y a pas de panique à avoir.

Etre sur liste d'attente "n'est pas inquiétant"

Par exemple, un lycéen se retrouve sur une liste d'attente pour l'un de ses choix favoris. Cela peut paraître angoissant, surtout si la position est lointaine, mais cette liste évolue tous les jours au fur et à mesure des places libérées par les candidats. "Ce n'est pas inquiétant", rassure d'ailleurs Sophie Laborde-Balen, conseillère d'orientation en région parisienne.

"Il faut regarder les choses clairement et d'une façon pragmatique et réelle, se dire 'est-ce que j'ai des chances d'être pris oui ou non en liste d'attente ?'", continue la conseillère d'orientation au micro d'Europe 1, qui donne un exemple parlant : "Si le dernier candidat de l'an passé était 400e et que vous êtes 200e, vous allez être pris".

Tout savoir sur la procédure complémentaire

En revanche, si le jeune est trop loin dans le classement et qu'il ne reçoit que des refus, il y a toujours la procédure complémentaire qui démarre le 15 juin. "Elle est destinée à rentrer dix nouveaux vœux, aussi bien en alternance qu'en initial", éclaire Sophie Laborde-Balen, "mais uniquement à l'endroit où il y aura de la place". Cette procédure "est aussi ouverte à des élèves qui ont eu un vœu", poursuit-elle.

La conseillère prend le cas d'un lycéen intéressé par du droit, et aussi par de l'histoire. "Vous avez eu votre vœu, mais d'un coup vous souhaitez faire de l'histoire. La procédure complémentaire va vous permettre, malgré que vous ayez déjà eu un vœu exaucé, de pouvoir ajouter des vœux d'histoire", expose la conseillère d'orientation.

À noter une nouveauté cette année : la phase principale des résultats de Parcoursup qui vient de commencer jeudi soir se termine une semaine plus tôt que l'année dernière, soit le 7 juillet 2023.