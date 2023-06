Parcoursup : comment rester zen face à l’arrivée des résultats au compte-gouttes ce jeudi ?

Les résultats des admissions dans le supérieur tombent ce jeudi soir sur Parcoursup, de quoi agiter des milliers de lycéens soucieux de leur avenir. Mais les réponses parviendront aux candidats en fonction des places libérées par ceux ayant déjà reçu des avis favorables. La plupart des élèves se trouvent donc sur des listes d’attente qui évolueront tous les jours jusqu’au 7 juillet.

"J’ai peur que ce soit assez long"

"J'ai peur que ce soit assez long, et qu’avec le temps, forcément, on se mette un peu à stresser...", confie Ambroise, 17 ans, en terminale à Versailles. Car lorsqu’un résultat positif tombe, il faut vite se décider à y répondre favorablement ou non. Et pour rajouter au stress ambiant, cette année, une nouveauté fait son apparition. Au fur et à mesure du mois de juin, le temps de réflexion passe de 72 à 24 heures pour accélérer la procédure.

Ambroise a donc un conseil : "C'est de faire préalablement un classement de tous ses choix avant de recevoir les résultats", explique-t-il. "Pour ne pas avoir trop d'angoisses ni de problèmes", ajoute le lycéen.

Tensions familiales ?

Ces choix à trancher sont également sources de tensions familiales, admet Louise, 17 ans, lycéenne à Tours. "J'appréhende le moment où je vais découvrir si je serai prise dans telle ou telle ville. Parce que forcément, économiquement, c'est plus pratique pour mes parents que je reste chez eux", admet-elle.

Mais la conseillère d’orientation Sophie Laborde-Balen, fondatrice du réseau Tonavenir, suggère d’écouter l’avis de ses proches. "Les jeunes ont un peu tendance à vouloir décider, mais n'empêche, je trouve que les parents ont des fois des bonnes idées quand même", remarque-t-elle. "C'est bien de peser le pour et le contre, c'est quelque chose à faire en famille". Et pour ceux qui n’ont que des réponses négatives, pas de panique… La procédure complémentaire démarre le 15 juin pour s’inscrire là où il reste de la place.