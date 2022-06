Parcoursup : après les résultats, stress et attente pour les lycéens et leurs familles

Parcoursup, dix lettres d'angoisse pour les lycéens mais aussi leurs parents. Les premières affectations sont tombées jeudi soir sur la plateforme d'orientation post-bac. Trois possibilités : que son vœu soit accepté, refusé, ou placé sur liste d'attente. Les 900.000 candidats ont jusqu'à mardi pour se positionner. Le début de cinq jours de stress en famille, et plus particulièrement pour celle rencontrée par Europe 1, puisqu'elle ne compte pas un, mais bel et bien trois lycéens. Des triplés, tous en terminale.

"Mon prof de maths disait que Parcoursup est plus important que le bac"

"Alors, qu'est-ce que ça a donné Parcoursup les garçons ?". "Mitigés", répondent-ils en chœur. Seul l'un d'entre eux a vu deux de ses vœux acceptés. Ses frères, quant à eux, sont sur liste d'attente. "Je n'ai eu qu'un seul vœu accepté. Je suis un peu déçu, un peu surpris aussi parce que je ne m'y attendais pas forcément", explique l'adolescent au micro d'Europe 1. "Toute l'année, les professeurs ne nous ont parlé que de ça. Par exemple, mon professeur de maths disait que Parcoursup est plus important que le bac".

Une journée très stressante pour eux mais également pour leur mère. "Ce sont des élèves qui ont eu des félicitations depuis qu'ils sont en sixième et méritent le mieux", s'inquiète-t-elle. "Après il y en a deux en attente mais la situation va se débloquer, il faut juste que l'on voit le classement."

"Ce n'est pas encore la fin de l'attente"

Un classement qui devrait arriver dans les prochains jours, tout comme l'outil qui permettra aux élèves d'accepter ou de refuser leurs admissions. "Ce n'est pas encore la fin de l'attente", souffle l'un des triplés. Et si jamais tous les vœux sont refusés, pas de panique, il reste la phase complémentaire dès le 23 juin. À noter aussi que la filière santé reste la plus plébiscitée. Près de 700.000 vœux rien que pour devenir infirmier.