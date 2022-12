Par peur d'une explosion des factures et des coupures, les Français serrent la vis sur l'électricité

La peur des coupures d'électricité continue d'inciter les Français à réduire leur consommation d'énergie. Selon des chiffres publiés par RTE, la semaine dernière, la consommation d'électricité dans le pays était inférieure de 8,3% à la moyenne des années précédentes. Si l'Industrie est largement responsable de cette baisse, les particuliers font également des efforts pour éviter les délestages ou le black-out.

La crainte d'une explosion des factures

C'est surtout la crainte d'une explosion des factures d'énergie qui inquiètent les Français. Par conséquent, beaucoup ont déjà opté pour les fameux écogestes, à l'image de ces Parisiens rencontrés par Europe 1 : "J'éteins davantage les lumières dans les pièces où je ne suis pas, j'éteins plus les veilleuses", "on a allumé le chauffage plus tard dans l'année que les autres années et on ne laisse pas les lumières allumées, on débranche le chargeur quand on a rien au bout, on éteint les multiprises, l'imprimante."

"Nous avons fait une économie de 386 euros"

Certains vont même plus loin, comme Yanis qui a réellement pris conscience du coût de l'énergie, au point d'en changer ses habitudes. "Tout bêtement, des fois je ne joue pas à la console pendant deux, trois semaines et elle est toujours branchée donc j'ai tout débranché jusqu'à la prochaine utilisation", explique-t-il avant de poursuivre. "Des fois, je laisse mon ordinateur charger toute la journée, je réalise que ça ne sert à rien donc je débranche." Même chose pour sa machine à café qu'il utilise peu, Yanis a décidé de la débrancher.

Des bons gestes qui permettent déjà à certains Français, comme Agnès, de réaliser des économies. "Entre novembre 2021 et novembre 2022, nous avons fait une économie de 386 euros en faisant très attention au chauffage, à l'électricité, à l'utilisation des appareils électroménagers. On a la preuve qu'en faisant un effort, on réduit vraiment notre consommation", appuie-t-elle. Pour toutes les personnes rencontrées par Europe 1 ce mercredi, le véritable test de ces écogestes commence maintenant avec cette première vague de froid qui touche la France depuis maintenant quelques jours.