«Par chance, je n'ai pas été touché» : dans la Drôme, un braqueur tire au fusil à pompe dans un bar-tabac

Une scène d'une violence inouïe s'est déroulée dans la commune de Savasse, dans la Drôme, ce vendredi 14 mars. Victime d'un braquage, un buraliste a échappé de peu à la mort. Retour sur les faits.

Les bureaux de tabac sont devenus des proies privilégiées des braqueurs, attirés par leur liquidité mais aussi par leurs cigarettes, dont le prix ne cesse d'augmenter.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Ce vendredi, un buraliste a été victime d'un braquage. En à peine une dizaine de secondes, un homme armé d'un fusil est entré dans son commerce et lui a tiré dessus. Par chance, le buraliste n'a pas été touché.

"Pour quelques dizaines d'euros, on peut perdre notre vie"

Il est environ 18h20 lorsque Michel, le buraliste, voit un scooter arriver à toute vitesse devant son bar tabac. Méfiant, il s'approche de l'entrée. Un homme, cagoulé, entre alors. Fusil en main, il jette deux sacs au sol et exige la caisse. Michel saisit une table pour se protéger mais le braqueur tire. La balle passe à quelques centimètres de lui.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

L'arme toujours braquée sur lui, Michel décide malgré tout de poursuivre l'assaillant qui finit par s'enfuir en scooter avec son complice. Le buraliste refuse de se laisser faire. "C'est toute ma vie qui est dans le commerce. J'ai travaillé avec mon épouse, c 'est notre gain de pain. Et le jour où on n 'a plus ça, on n 'a plus rien. Ça me choque, ça m 'énerve et c 'est pas normal".

Les bureaux de tabac sont devenus des cibles pour les braqueurs en raison de leur liquidité, mais aussi à cause de la hausse des prix du tabac, dénonce la présidente du syndicat des Buralistes de la Drôme. "C'est révoltant", s'indigne-t-elle, soulignant une insécurité croissante. "La preuve en est là : pour quelques dizaines d'euros, on peut perdre notre vie."

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Les braquages de bureaux de tabac se sont succédés ces derniers mois. Entre la fin du mois de décembre et le début du mois de janvier, 11 braquages avaient été recensés en à peine deux semaines en Isère mais aussi en Savoie, dans le Rhône et dans le Puy-de-Dôme.