Panne informatique à l'AP-HP : retour à la normale espéré dimanche après-midi

L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP - hôpitaux publics parisiens) espère un retour à la normale "pour la fin de l'après-midi" dimanche après la panne qui a touché une partie de ses serveurs informatiques samedi matin. "Un retour à la normale est attendu pour la fin d'après-midi", soit "un peu plus long que prévu", a indiqué l'AP-HP dans un communiqué dimanche. D'ici là, la situation dans les hôpitaux de l'AP-HP est "ralentie mais maîtrisée", a-t-elle ajouté.

"La prise en charge des patients reste assurée sans risque pour leur sécurité"

La panne est liée à une défaillance électrique qui a touché le prestataire en charge de l'hébergement d'une partie des serveurs du groupe. "Il est confirmé que la cause de l'incident est bien technique, sans lien avec une attaque cyber ou un sabotage", a écrit l'AP-HP, alors que la vigilance est grande sur ces deux points du fait des Jeux olympiques de Paris. La coupure d'électricité a duré environ trois heures et a causé de "multiples impacts sur nos infrastructures et nos systèmes d'information", selon la même source.

L'AP-HP regroupe 38 hôpitaux qui accueillent chaque année 8,3 millions de patients. "La prise en charge des patients reste assurée sans risque pour leur sécurité", a-t-elle assuré. "Tous nos services", y compris les urgences, "fonctionnent et restent accessibles. Les SAMU n'ont pas été affectés par la panne et fonctionnent normalement".