Pandémie : le pape appelle au «dialogue» face à la tentation du «repli sur soi»

Très attendue par des milliers de fidèles à travers le monde, la bénédiction Urbi et Orbi du pape François a ce samedi été l'occasion pour le souverain pontife d'envoyer un message très politique. Evoquant la pandémie, le pape a appelé au "dialogue face à la tentation" du "repli sur soi".

Le pape prône "les chemins du dialogue"

Le pape François a appelé samedi au "dialogue" face à la tentation du "repli sur soi" lors de son traditionnel message de Noël devant les fidèles rassemblés sur la place Saint-Pierre au Vatican. "En ces temps de pandémie", "notre capacité à entretenir des relations sociales est mise à rude épreuve ; la tendance se renforce à se replier sur soi, à faire cavalier seul", y compris "au niveau international", a déclaré le souverain pontife, estimant que "seuls les chemins du dialogue conduisent réellement à la résolution des conflits".

Les tragédies "immenses et oubliées" en Syrie et au Yémen

Le pape François a également évoqué les "tragédies immenses" et "oubliées" qui se jouent en Syrie et au Yémen, en proie à des conflits qui ont fait "de nombreuses victimes et un nombre incalculable de réfugiés".

"Nous entendons le cri des enfants s'élever du Yémen où une terrible tragédie, oubliée de tout le monde, se déroule en silence depuis des années, faisant des morts chaque jour", a déclaré le pape depuis la place Saint-Pierre de Rome lors de son traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi.