Ours tué dans les Pyrénées : une prime pour trouver les responsables divise

Le procédé divise, dans un contexte tendu entre éleveurs et défenseurs de la biodiversité. Au pied des Pyrénées, 40.500 euros sont promis à quiconque fournira des informations permettant d’identifier le responsable de la mort d'un ours pyrénéen de 4 ans, retrouvé abattu le 9 juin.

Derrière cette récompense, on retrouve l’association écologiste "Sea Shepherd", fondée par Paul Watson et créée pour sauver les océans. Au départ, la prime s’élevait à 10.000 euros. Mais des entreprises, des particuliers et des associations locales ont gonflé la cagnotte. Ce jackpot n’est pas une première pour l’organisation. En 2019, dans le Finistère, 10.000 euros avaient été versés à un témoin qui avait permis l’arrestation de deux marins accusés d’avoir décapité des phoques.

Aucun témoignage sérieux n'a pour l'instant été collecté

Mais cette méthode n'est pas du goût de tout le monde, et provoque notamment la colère de la patronne du conseil départemental, Christine Téqui. Pour l'élue, "cela légalise une société de la délation, une société de cow-boys". Quant aux membres de l’association "Pays de l’ours-Adet" qui milite pour son retour, ils ne cautionnent pas ce mode d’action préférant en appeler au civisme. Contactée, Lamya Essemlali, la présidente de Sea Shepherd France, reconnaît que ces méthodes "anglo-saxonnes utilisées aux États-Unis peuvent choquer en France". Selon elle, la délation ne doit pas être confondue avec la dénonciation d’un délit.

Reste qu'aucun témoignage sérieux n’est pour l'instant parvenu à l’association qui n’a qu’un seul but : aider l’enquête et mettre fin à l’impunité des braconniers.