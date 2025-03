Origine française des produits alimentaires : 34 % des contrôles en infraction en 2024 selon la Répression des fraudes

En 2024, la Répression des fraudes (DGCCRF) a mené 10.000 contrôles sur l'origine française des produits alimentaires, révélant un taux d'anomalie de 34 %. Ces vérifications, intensifiées après la mobilisation des agriculteurs, ont conduit à 562 procès-verbaux.

La Répression des fraudes (DGCCRF) a conduit 10.000 contrôles sur l'origine française des produits alimentaires en 2024, notamment les fruits et légumes, la viande et les alcools, et relevé un "taux d'anomalie de 34%", a-t-elle indiqué jeudi lors d'une conférence de presse.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

L'année 2024 avait été marquée par un important mouvement de protestation des producteurs agricoles concernant leur niveau de rémunération. Parmi leurs actions, des agriculteurs français s'étaient rendus dans des supermarchés pour sensibiliser sur la concurrence de certains produits d'origine étrangère.

100.000 euros infligée à un grossiste du Loir-et-Cher

Dans ce contexte, la Répression des fraudes a "renforcé ses contrôles sur les produits alimentaires présentés comme d'origine française", à la fois dans les réseaux de distribution, "mais également tout au long de la chaîne de commercialisation, afin d'approfondir les investigations en cas d'indices de fraudes", a-t-elle rappelé dans son bilan d'activité.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Il est ressorti de ces contrôles un "taux d'anomalie de 34%", ce qui a conduit la DGCCRF à délivrer 1.802 avertissements concernant les manquements les moins graves, mais aussi 588 injonctions à cesser des pratiques illicites et 562 procès-verbaux dans les cas les plus sérieux.

La directrice de ce service du ministère de l'Economie, Sarah Lacoche, a rappelé lors d'une conférence de presse qu'une amende de 100.000 euros avait été infligée à un grossiste du Loir-et-Cher qui avait menti sur l'origine de fruits rouges.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"L'obligation d'indiquer l'origine" du produit

Des agents du service avaient procédé en 2021 et 2022 à des contrôles d'un grossiste situé à Vernou-en-Sologne, au sud d'Orléans, et les investigations "ont permis d'établir que cet opérateur s'est livré entre 2019 et 2021 à la francisation de plusieurs milliers de tonnes de fruits rouges (4.547 tonnes de fraises, 278 tonnes de framboises et 194 tonnes de myrtilles) lors de leur revente à des grandes et moyennes surfaces situées sur l'ensemble du territoire national", avait indiqué la DGCCRF en août.

Le tribunal correctionnel, dans sa décision rendue le 1er août, a condamné la société à 100.000 euros d’amende et son président à 20.000 euros d'amende. Interrogée par l'AFP, la direction de l'entreprise, qui compte 120 employés, avait indiqué qu'elle avait fait appel du jugement.

La suite après cette publicité

La Répression des fraudes rappelle, en outre, jeudi que "l'obligation d'indiquer l'origine des viandes porcines, ovines et de volaille dans les établissements de restauration proposant seulement des repas à emporter ou à livrer a été pérennisée en mars 2024".