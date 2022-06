Orages et grêles : 10 départements placés en alerte orange

Un épisode orageux est attendu dans le Sud-Ouest ce vendredi. Les départements des Landes, des Hautes-Pyrénées, des Pyrénées-Atlantiques, de la Haute-Garonne, du Lot-et-Garonne, du Lot, du Tarn, du Tarn-et-Garonne, de l'Aveyron et du Gers sont placés en vigilance orange. 70 départements sont également en vigilance jaune pour les orages.

Météo France appelle à la vigilance en raison des fortes chutes de grêles et de rafales. En fin de matinée, une première salve orageuse est attendue avec localement des rafales estimée entre 60 et 80 km/h.

⛈️#Orages



⚠️ Cet après-midi et ce soir, en particulier du sud-ouest au centre-est, orages forts probables, avec #grêle, rafales de #vent et fortes intensités de précipitations.



➡️Restez informés sur : https://t.co/SBcDaJ3wukpic.twitter.com/ESE2zpSaPB — Météo-France (@meteofrance) June 2, 2022

Le reste de la journée, les orages progresseront vers l'Auvergne et le Val-de-Loire.

En cours d'après-midi que de nouvelle cellules orageuses se développent vers le Béarn et le Pays basque et gagneront le Gers et le Midi Toulousain, puis enfin le Quercy, l'Albigeois et le Rouergue en soirée. Les orages seront accompagnés de violentes rafales de vent pouvant atteindre 100 à 120 km/h, de chutes de grêles et le cumuls de précipitations pourrait atteidre 20/40mm/h.

Le phénomène devrait s'apaiser s'atténuer en milieu de nuit.