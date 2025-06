Orages : 13 départements en vigilance orange mercredi

Météo-France a annoncé mardi que treize départements seront placés mercredi en vigilance orange pour des orages. Les premiers circuleront dans la soirée de mardi et dans la nuit de mardi à mercredi le long de la façade atlantique, sans sévérité particulière, et se renforceront mercredi en début d'après-midi.

Treize départements seront mercredi en vigilance orange dès 16h00 pour des orages, a annoncé mardi Météo-France, qui prévoit "une franche dégradation orageuse" par le sud-ouest et l'ouest.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi Orages : un homme meurt dans les Yvelines, une blessée grave à Paris

En plus du Rhône et de l'Isère en vigilance orange pour canicule mardi et mercredi, sont placés en vigilance orange pour des "orages localement violents attendus en fin d'après-midi et soirée" mercredi : Allier, Calvados, Cantal, Corrèze, Creuse, Eure, Loire, Lot, Mayenne, Orne, Puy-de-Dôme, Sarthe et Seine-Maritime.

Des pics de chaleur

Les premiers orages circuleront dans la soirée de mardi et dans la nuit de mardi à mercredi le long de la façade atlantique, sans sévérité particulière, selon Météo-France. Ils se renforceront mercredi en début d'après-midi puis s'étendront rapidement sur un axe Quercy - Limousin - Auvergne en gagnant en intensité.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Météo-France prévoit ainsi de fortes pluies (30 à 50 mm en 1 à 2 heures), localement des chutes de grêle de taille moyenne à grosse (jusqu'à 2 à 5 cm), et des rafales pouvant atteindre les 100 km/h. D'autres orages se développeront en fin d'après-midi et soirée sur la Normandie et le nord des Pays de la Loire, parfois associés à de fortes rafales, à de la grêle et de fortes pluies.

Mercredi, des pointes à 35/38°C sont également attendues en Bourgogne, sur le Centre, aux portes du Bassin parisien. Un rafraîchissement s'opèrera par l'ouest avec l'arrivée des orages avant une baisse notable généralisée jeudi, sauf sur le pourtour méditerranéen.