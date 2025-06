Canicule : le Rhône et l'Isère toujours en vigilance orange mardi

L'Isère et le Rhône sont les deux départements qui resteront mardi en vigilance orange pour canicule, a annoncé lundi Météo-France, qui prévoit un "épisode de chaleur persistant" dans huit départements du Sud.

Deux départements, l'Isère et le Rhône, resteront mardi en vigilance orange pour canicule, a annoncé lundi Météo-France, qui prévoit un "épisode de chaleur persistant" dans huit départements du Sud. Météo France s'attend mardi à "un maintien de fortes chaleurs à l'est, toujours du Rhône à l'Isère" avec un "épisode de chaleur persistant, se mettant en place sur huit départements du Sud: de la Haute-Garonne au Languedoc-Roussillon et jusqu'aux Bouches-du-Rhône".

35°C à Grenoble

Dimanche après-midi les températures maximales dans les départements en vigilance canicule ont atteint les 36.3°C à la station de Lyon-Bron ; 36.6°C à Mornant (Rhône) et 35°C à Grenoble. Les minimales de la nuit de dimanche à lundi sont autour de 22°C vers Lyon. Le Rhône et l'Isère étaient déjà placés sous vigilance orange canicule dimanche et lundi avec des orages attendus lundi dans l'après-midi.

"Cela devrait faire baisser un peu les températures maximales aux alentours de 30 à 35°C. Mais mardi, les températures repartent à la hausse" dans ces deux départements, expliquant le maintien du maintien du niveau orange, précise Météo France dans son bulletin de suivi de 06h40.