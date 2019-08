Onze migrants secourus au large de Boulogne-sur-Mer, leur embarcation "retournée"

Onze migrants "en détresse" qui tentaient de traverser la Manche ont été secourus vendredi matin, alors que leur embarcation était "retournée" au large de Boulogne-sur-Mer.

Une première

Les migrants ont prévenu les secours qui ont relayé l'information au Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage (Cross) Gris-Nez à 4 heures, a indiqué la préfecture maritime dans un communiqué. L'embarcation a été localisée par un navire de pêche à 11 milles (20 km) au sud-ouest de Boulogne-sur-mer, "les moyens engagés par le Cross" ont alors rallié la zone et ont découvert "une embarcation retournée avec plusieurs personnes sur la coque et d'autres à l'eau". C'est la première fois qu'une embarcation se retrouve dans une telle situation, a précisé la préfecture maritime.

Vingts migrants secourus à Gravelines

Les personnes en détresse "sont alors toutes récupérées" et "acheminées au port de Boulogne-sur-mer", puis "prises en charge" par les pompiers et la police aux frontières. Lundi, vingt migrants avaient été secourus sur leur embarcation en panne de carburant au large de Gravelines, dans le département du Nord.