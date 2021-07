Quatre choses incroyables à faire dans le paradis blanc de la Laponie finlandaise

C'est une région de légendes et de rêves, peu peuplée, et bordée par la Suède, la Norvège, la Russie et la mer Baltique. Au milieu de ses vastes étendues sauvages et de ses stations de ski, on y trouve différents phénomènes naturels comme le soleil de minuit ou les aurores boréales. Ce mardi, Jean-Bernard Carillet vous fait découvrir la Laponie finlandaise et sa culture atypique. Là-bas, les activités en pleine nature ne manquent pas : chiens de traîneau, motoneige ou encore pêche au trou. Notre chroniqueur, auteur pour le Lonely Planet, vous donne ses bons plans pour visiter cette région de la Finlande et profiter de ses atouts les plus emblématiques.

Immersion en pleine nature grâce aux chiens de traîneau

"J'aime les paradis bleus, mais j’ai également un faible pour les paradis blancs, et notamment cette Laponie finlandaise en hiver. L’activité de traîneau à chiens, je l’ai pratiquée, et je confirme que c’est une expérience extraordinaire. Pas seulement pour l’immersion dans la nature et le côté Jack London, mais pour le contact avec les chiens. On peut les caresser, leur parler, et il y a une interaction très forte. Chacun a son nom et j'ai trouvé ça attachant.

Hormis le traîneau à chiens, il est également possible de faire de la motoneige. C’est une sorte de gros scooter, avec une chenille à l’arrière et des skis à l’avant, c’est très puissant, très maniable, et facile à piloter. Après un petit briefing de 15 minutes, on enfourche la bécane, et à nous les grands espaces, la liberté sur les lacs gelés. On se fait un remake d’Easy Rider. C’est moins écolo que les chiens de traîneau, mais ça permet d’aller vraiment dans les coins les plus reculés de la Laponie.

La danse céleste des aurores boréales

On peut également aller chasser. Mais une chasse d’un certain genre, celle aux aurores boréales. Au départ d'une chambre d’hôtes en pleine nature, après le repas du soir, le tout est de faire le guet avec son appareil photos. Et soudain, elles apparaissent dans le ciel, comme d’immenses draperies tantôt vert émeraude, tantôt orangées avec des nuances de jaune, de rose et de bleu. Et surtout, c’est animé. Elles bougent et on se croirait dans un jeu vidéo. C’est une danse céleste, un spectacle qu’il faut avoir vu au moins une fois dans sa vie.

Sauf qu'on ne les voit pas à coup sûr. Il faut évidemment que le ciel soit bien dégagé. Beaucoup d’applications et de sites internet permettent de planifier ces observations et des alertes sont émises par les services météo finlandais, un jour sur deux entre la fin de l’été et le mois de mars. Le Graal, c’est la double aurore boréale, propre à la Finlande. Il y a énormément de lacs dans ce pays, et l’objectif est de se mettre à côté d’un grand. Et là, l’aurore boréale dans le ciel se reflète à la surface de l’eau et crée cet effet de double aurore, une dans le ciel, une autre à la surface du lac.

Pour ceux qui ne souhaite pas patienter immobile par -20°C dans l’attente de les voir surgir, et bien il existe une solution : dormir dans un igloo avec un toit en verre pour admirer la folle danse de ces voiles lumineux. Les vitres sont chauffées et depuis son lit, allongé, on peut les admirer.

Dormir dans un hôtel de glace

Une autre activité typique de cette région est la pêche sous glace, aussi appelée pêche au trou. Un guide vous emmène sur un lac gelé, assez éloigné du bord. Puis il sort un vilebrequin de son sac, et découpe un trou dans la couche de glace. On sort ensuite les chaises de campings et on plonge nos lignes dans l’eau glacée du lac. Après avoir attrapé quelques brochets, on file se mettre à l'abri dans une cabane en bois, où l'on fait un feu de bois pour griller nos poissons.

Du côté de l'hébergement, il y a également une particularité. On peut en effet dormir dans des hôtels de glace, comme l'Arctic Snowhotel à Rovaniemi, et c'est une expérience hallucinante. Il s'agit d'un hôtel entièrement construit en blocs de glace, sur des lits en glace, avec du mobilier en glace, un bar entièrement en glace. On dort alors sur une peau de renne, dans un sac de couchage. Et même malgré les -5°C, figurez-vous qu'on dort vraiment très bien. Bien sûr, c'est un hôtel par nature éphémère - il fond au printemps - et il faut le reconstruire chaque année.

Manger du renne à toutes les sauces

La Finlande, c’est aussi un pays réputé pour cultiver l’art du bien-être, et pas seulement avec le sauna. C'est un pays inventif et créatif dans ce domaine. En Laponie, on trouve des fermes d’élevage de rennes, un peu comme des ranchs, qui proposent des séances de yoga un peu spéciales. Du yoga au milieu des rennes : peau de renne au sol, on s’installe au milieu du troupeau et on fait ses salutations au soleil. On profite des bruits de la nature, du mouvement paisible des rennes et du tintement de leurs cloches.

Quant à la cuisine, étrangement, on ne mange pas que du saumon gravlax. La gastronomie nordique a longtemps eu la réputation d’être lisse et peu variée, mais cette époque-là est révolue. Une nouvelle vague de chefs a remis des recettes lapones au goût du jour. Ils sont allés les chercher à la source, dans les cuisines familiales. Le produit vedette est bien entendu le renne, décliné de toutes les façons. Il n’y a pas que dans le cochon que tout est bon, dans le renne, c’est pareil. Pour le petit déjeuner, je conseille les crêpes au sang de renne. Un plat qui tient bien au corps puisque le sang est mélangé à de la farine, du lait, de la crème, et même parfois à de la bière.

Et au goûter, pensez également au saucisson de renne. Évidemment si on est végan, c’est un peu embêtant, car il y a peu de légumes. Mais si vous aimez les fruits, et plus particulièrement les baies, vous allez vous régaler. Myrtilles, airelles, canneberges...On les cueille à l'automne quand elles sont gorgées de sucres et de vitamines. Un vrai délice."