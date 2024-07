Amoxicilline : l'Agence du médicament prend des dispositions pour préparer l'hiver

Les pharmacies doivent dorénavant s'approvisionner en amoxicilline pédiatrique exclusivement via les grossistes-répartiteurs pour renforcer la disponibilité de cet antibiotique majeur mais emblématique des pénuries, a annoncé mardi l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM).

Cette mesure qui s'applique aux "médicaments pédiatriques à base d'amoxicilline et d'amoxicilline/acide clavulanique" a été décidée pour se préparer "à la prochaine saison hivernale", synonyme de reprise de la consommation, et "face à la situation qui n'est pas encore revenue à la normale", précise l'ANSM dans un communiqué.

Des perturbations dans les flux d'approvisionnement

L'an dernier, des perturbations dans les flux d'approvisionnement de ces médicaments très courants avaient été également constatées particulièrement sur les formes buvables utilisées en pédiatrie. Un problème de répartition inégale sur le territoire avait été mis en évidence et non une insuffisance globale des stocks. En temps normal, les pharmaciens s'approvisionnent dans 80% des cas auprès des grossistes-répartiteurs, et dans 20% des cas directement auprès des fabricants.

Mais "ce flux s'est inversé au cours de l'été dernier", un phénomène qui a entraîné des "tensions de distribution dès le début de la saison" hivernale, rappelle à l'AFP Pierre-Olivier Farenq, le directeur du Casar, le centre d'appui des situations à risque de l'ANSM. Résultat : "le patient devait multiplier les pharmacies pour pouvoir mettre la main sur son traitement" car "certaines pharmacies avaient des stocks beaucoup plus importants que d'autres", se souvient-il.

Mesure préventive

L'ANSM préconise ainsi "de mettre 100% des stocks disponibles chez les industriels au niveau des grossistes-répartiteurs pour anticiper ce défaut" de distribution, pour que "dès le début de la prochaine saison hivernale", "le patient puisse trouver assez facilement son traitement antibiotique", explique Pierre-Olivier Farenq.

Cette mesure préventive, qui "sera réévaluée à l'automne", a été prise à l'issue d'une réunion début juillet avec les acteurs de la chaîne d'approvisionnement (industriels, grossistes-répartiteurs, pharmaciens d'officine et hospitaliers), selon l'ANSM. Elle ne concerne pas les départements et régions d'outre-mer. L'ANSM a indiqué par ailleurs que son plan hivernal destiné à anticiper et limiter les tensions d'approvisionnement faisait l'objet d'une révision sur la base d'un questionnaire remis aux parties prenantes.