«On sera toujours là pour elle» : à Clessé, une marche blanche pour rendre hommage à Emma

Le drame a secoué tout le village de Clessé, en Saône-et-Loire. La semaine dernière, une adolescente de 13 ans, Emma, était poignardée par son petit ami âgé de 14 ans. Pour lui rendre hommage, une marche blanche est organisée ce lundi soir en l'honneur de cette jeune fille passionnée d'équitation. Cette marche, qui réunit plusieurs centaines de personnes, a démarré en fin d'après-midi devant le poney club, où Emma venait faire du cheval deux à trois fois par semaine. Europe 1 s'est rendue sur place.

"Rendre hommage à Emma et apporter un soutien à sa maman"

En tête de cortège se trouve son cheval attitré, Rubis, un poney à la robe beige âgé de 17 ans qu'elle était quasiment la seule à pouvoir monter. Des dizaines de jeunes cavalières sont présentes, une rose blanche à la main, en mémoire d'Emma, comme son amie Octavie, 15 ans. "C'est pour lui rendre un peu honneur en lui rapportant son poney qu'elle adorait. C'est pour lui prouver que nous, on était là pour elle, et qu'on le sera toujours, même si elle est dans le ciel", affirme-t-elle au micro d'Europe 1.

L'adolescente confie qu'en ce jour, "il y a beaucoup d'émotions". La maman d'Emma, en larmes, est présente également, tout comme la monitrice de l'adolescente, Fanny. Celle-ci évoque un rassemblement important. "C'est rendre hommage à Emma, apporter un soutien à sa maman", détaille-t-elle. "C'est aussi pour les enfants, peut-être que ça va les aider à grandir, de participer à cette marche, de prendre conscience qu'il faut faire attention à ses fréquentations."

Une marche blanche rejointe par des collégiens

Parmi la foule, il y a également des anonymes comme Jean-Pierre, touché par la tragédie. "Je suis de tout cœur avec les parents. C'est horrible", confie Jean-Pierre. "Je me dis qu'on a des petits enfants qui ont 10 ans, mais quand je vois l'âge de 13 et 14 ans, on se dit comment on peut faire pour éviter ce genre de choses ? Ça nous abat", souffle-t-il.

Le cortège a été rejoint par un bus transportant des élèves du collège de Lugny, où étudiait l'adolescente. Le rassemblement s'est ensuite dirigé vers le centre du village de Clessé.