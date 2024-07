«On revient aux anciennes coutumes» : les pompistes font leur retour dans les stations essence

C'est un geste devenu habituel dans l'Hexagone : faire le plein d'essence de sa voiture. Si, durant les années 50 et 60, les pompistes étaient légion, ils ont progressivement disparu, sauf dans certains départements d'outre-mer, comme à La Réunion ou encore en Guadeloupe.

"Ça permet de dialoguer"

Mais de plus en plus de stations font le choix d'en recruter à nouveau. Dans cette station service à La Chapelle d’Armentières, dans le Nord, les automobilistes ne se servent plus seuls désormais. "Bonjour Monsieur, nouveau service à la pompe de Total, qu’est ce que je peux vous servir ?", se présente Evie, sourire aux lèvres. La jeune femme est devenue pompiste de quatre mois.

"Je trouve que c’est pas mal" explique un client, au micro d'Europe 1. "On revient aux anciennes coutumes. Comme le prix des carburants est très élevé maintenant, c'est logique d'une certaine manière. Et puis, quand on roule beaucoup comme moi, ça permet de dialoguer avec la pompiste, car parfois on est seul dans la voiture. Honnêtement, c’est très bien", se réjouit-il.

Evie en train de service un client. Crédit photo : Maximilien Carlier

Des pompistes voués à devenir des bornistes

Un service gratuit, même si certains clients laissent des pourboires, admet la pompiste. Les clients sont plutôt satisfaits et surpris également, car ils ne sont plus habitués. "Nous voulons revenir à l’humain", se félicite Xavier Bourat, directeur régional Hauts-de-France TotalEnergies. "Le métier de pompiste a disparu dans les années 80. Nous voulons le remettre au goût du jour, retrouver le contact avec nos clients. On vise 300 pompistes en France d’ici la fin de l’année et ça va se déployer dans pas mal de nos stations", assure-t-il.

Et ce ne sont que des embauches insiste-t-il. D'autant que les pompistes voués également à devenir des "bornistes" afin d’aider les clients à recharger leur véhicules électriques.