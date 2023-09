EUROPE 1 ET VOUS - À Drancy, le retour des pompistes dans les stations-service

Durant l'été, le géant pétrolier TotalEnergies a annoncé vouloir réembaucher 300 pompistes d'ici à la fin 2024. À Drancy, Mohammed est déjà en poste depuis plusieurs jours. En baissant la vitre de sa voiture, Oumeyma n'en croit pas ses yeux, le nouveau pompiste, est là pour faire le plein à sa place. Elle n'avait jamais vu ça. "Au Maroc, ça se fait, mais ici, en France, je n'avais jamais vu ça. Ça m'évite de mettre de l'essence, sachant que, là, je peux prendre mon fils, payer, et le remettre à sa place. Je n'ai quasiment rien à faire", a déclaré la jeune femme de 27 ans au micro d'Europe 1.

Fidéliser les clients

Abra, 52 ans, se souvient avoir connu, plus jeune, l'époque de ce service gratuit à la pompe. Pour lui, le retour de ces agents est une très bonne nouvelle. "Ne pas avoir à toucher les pistolets que 50.000 personnes touchent avant nous, c'est un bon point. Parfois, par terre, il y a pleins de carburants parce qu'il y a des gens qui ne savent pas se servir et ils en mettent partout. Quelqu'un de professionnel pour le faire, cela ne peut être qu'un avantage", a rapporté le cinquantenaire depuis l'une des stations-service de Drancy.

Ces deux autres automobilistes, eux, ont déjà pris leurs habitudes. Depuis que Mohammed est en poste, 5J/7, ils ne viennent plus que dans cette station pour se ravitailler. "Ça fidélise le client parce que le pompiste, il est agréable, c'est la meilleure des pompes à essence qu'il y a dans le coin", a rapporté, au micro d'Europe 1, un nouvel habitué de la station. Depuis l'arrivée du pompiste, le site a gagné une étoile sur sa notation en ligne et les ventes de carburants sont déjà bien plus importantes.