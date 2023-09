«C’est plus agréable» : les vacanciers de septembre profitent du beau temps en Alsace

Les écoliers, collégiens et lycéens achèvent bientôt leur première semaine de cours. Les vacances semblent déjà loin, mais pour certains, elles commencent à peine ! Le mois de septembre est idéal pour les personnes qui n’ont pas d’enfants ou qui sont retraitées : moins de monde et des tarifs plus avantageux. D’autant que la météo, encore très estivale, est au rendez-vous. Pour l'occasion, Europe 1 s'est rendue à Kaysersberg, près de Colmar, en Alsace.

"Pour les retraités, c’est très bien"

Nelly découvre l’Alsace, ses vignobles et ses villages typiques pour la première fois. Elle fait partie d’un club de randonneurs du Loiret, tous retraités et qui adorent partir en vacances au mois de septembre. "Oui, pour les retraités c’est très bien, parce qu’il y a un peu moins de groupes", confirme-t-elle. "Et puis on a beaucoup de chance avec la météo, il fait beau, on atteint presque les 30 degrés. Pour un mois de septembre, c’est très bien !", sourit la jeune retraitée.

Laurence et Bruno, eux aussi, viennent ici pour la première fois. Ils ont fait la route depuis l’Ardèche et ont volontairement attendu que la rentrée soit passée. "On paye moitié prix dans les gîtes et il y a moins d’enfants", résument-ils.

"On est presque complets !"

Cette arrière-saison touristique fait les affaires des restaurateurs. La terrasse de la brasserie La Palme d’or est pleine à craquer. "On a fait 200 couverts à midi", se réjouit Martine, la patronne. "Pour un mois de septembre, c’est très bien !", assure-t-elle, espérant que la météo estivale va perdurer.

À quelques mètres de là, l’hôtel Kle tenu par Marie-Laure ne désemplit pas. "On est presque complets jusqu’au 17 septembre", confirme-t-elle en désignant son écran d’ordinateur. "Les vendanges attirent aussi beaucoup de monde", assure-t-elle. "Et puis les belles couleurs automnales arrivent ! Les vacances ne sont pas terminées !"

Le camping du village, lui aussi, affiche complet. Pour l’instant, il y a autant de visiteurs qu’au mois d’août, assure l’office du tourisme de Kaysersberg.