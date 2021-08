"On profite avant la reprise" : derniers instants pour les vacanciers avant la rentrée

REPORTAGE

La fin du mois d’août rime toujours avec le retour de vacances. La journée de samedi est ainsi classée noire sur les routes mais alors que la météo n'a pas forcément été au rendez-vous cet été, certains vacanciers ont décidé de profiter des derniers instant avant de repartir. C'est notamment le cas dans le Nord, à Malo-les-Bains, où Christelle, vacancière allongée sur sa serviette, profite de la plage quasi-déserte et construit des châteaux de sables avec sa petite-fille.

"On est dans le calme, sans personne. On décompresse et on se pose pour faire le vide avant la reprise du travail." Pour cette famille, c'est la dernière journée avant le départ et on profite, malgré le temps bien maussade. Car cette année, la seule déception est la météo. "C'est déprimant. Je suis venue passer quelques semaines, mais l'an prochain c'est certain, je pars au soleil", assure-t-elle.

"Entre la météo et le Covid, rien ne va"

Du soleil et de la chaleur, Nadège en aurait bien voulu aussi. Mais ce ne sera pas pour cet été. Elle repart sans avoir utilisé une seule fois la crème solaire. "Elle est encore dans la placard, c’est la première fois. Je pense que c’est pour tout le monde pareil en France mais entre ça et le Covid, rien ne va", souffle-t-elle.

À quelques mètres de là, un animateur accompagne un groupe d’enfants d’un centre de loisirs. Entre deux averses, ils tentent de courir dans le sable. "On ne peut pas trop jouer dehors", regrette l'un. "On ne se croirait pas en été", assure un autre. Pour le moniteur non plus, ce n'est pas l'été espéré. "C'est peut-être un des pires, mais on fait comme on peut", dit-il. D'après lui, il faut surtout faire en sorte que les enfants s’amusent avant la fin des vacances puisque la rentrée arrive dans moins de deux semaines..