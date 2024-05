«On peut lui dire merci» : les Marseillais rendent hommage à leur ancien maire Jean-Claude Gaudin

Jean-Claude Gaudin n'est plus. L'ancien maire de Marseille, poste qu'il a occupé pendant 25 ans, est décédé ce lundi d'un arrêt cardiaque, à l'âge de 84 ans. Et dans le village de Mazargues, où il a passé une bonne partie de sa vie, des voisins aux commerçants, comme Mariano, le patron du café, tout le monde garde le souvenir d'un homme haut en couleur.

"Pour moi, ça sera toujours le maire de Marseille"

"Moi, c'est simple, quand Gaudin a été maire, il a fait un apéro royal. On avait fait un banquet pour fêter l'événement avec beaucoup de gens. Quand on le regardait, on flashait sur lui. Rien que son parler. C'était un grand monsieur. Ça me fait de la peine qu'il soit parti. Malheureusement, l'âge l'emporte", a déclaré Mariano, le patron d'un café de Mazargues.

Pour beaucoup, il incarnait tout simplement Marseille : "Pour moi, ça sera toujours le maire de Marseille. Moi, j'ai connu que lui, toute mon enfance, depuis que je suis né et j'ai bientôt 30 ans. Je me rappelle quand il venait soulever les trophées avec les joueurs de l'Olympique de Marseille". Jean-Claude Gaudin a marqué la ville et les Marseillais, selon Youssef : "Un truc à retenir de Jean-Claude Gaudin, c'est son amour pour Marseille. Les rénovations, le Vieux-Port, c'est lui. Le Mucem, le tramway. Il a quand même fait des choses. On peut lui dire merci".

Mais l'ancien maire de la cité phocéen était aussi un personnage clivant. Par pudeur, beaucoup préfèrent s'exprimer en privé pour déplorer un règne trop long, 25 ans à la tête de la ville et un dernier mandat terni par les effondrements de la rue d'Aubagne ou encore le scandale des écoles insalubres.

L'actuel maire de Marseille, le socialiste Benoît Payan, annonce qu'un hommage républicain aura lieu ce mardi à 17 heures, à l'hôtel de Ville. Les obsèques de Jean-Claude Gaudin seront célébrées dans les prochains jours en la Cathédrale La Major.