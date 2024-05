ARCHIVES - Quand Jean-Claude Gaudin donnait son avis sur la série «Marseille»

L'ancien maire de Marseille Jean-Claude Gaudin s'est éteint ce lundi à l'âge de 84 ans. Celui qui a été président de la région PACA, ministre sous Jacques Chirac, sénateur ou encore député à avant tout été à la tête de la cité phocéenne pendant 25 ans. Une ville à laquelle il était évidemment très attaché. En 2016, à l'occasion de la sortie de la série Marseille sur TF1 et la plateforme Netflix, Jean-Claude Gaudin s'était réjoui au micro d'Europe 1 de ce programme qui mettait en valeur sa ville.

"Ce qui me gêne, c'est que Depardieu sniffe de la coke"

"Les images de la ville partiront dans le monde entier", avait-il déclaré, avant d'ajouter qu'elles étaient "très belles". Il avait également expliqué que "la seule exigence de la municipalité, en échange de l'ouverture des bâtiments, de l'arrêt de la circulation, c'est de faire travailler les intermittents du spectacle de la ville".

Quant aux séquences de la série montrant des magouilles politiques, des règlements de compte et des trafics, Jean-Claude Gaudin avait tenu à rappeler qu'il s'agissait d'une "fiction". "Ce qui me gêne le plus, c'est que Depardieu (qui incarne le maire, ndlr) sniffe de la coke". Mais pour lui, la série correspondait "aussi à une part de réalité. (...) La ville est belle, se transforme, mais nous avons ce genre de problèmes", avait-il reconnu.