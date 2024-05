Mort de Jean-Claude Gaudin : les personnalités politiques rendent hommage à l'ancien maire de Marseille

Jean-Claude Gaudin, figure de la vie politique à droite et ancien maire de Marseille, la deuxième ville de France qu'il a incarnée et dirigée pendant 25 ans, est décédé à l'âge de 84 ans. Les personnalités politiques, notamment à droite, lui ont rendu hommage, ce lundi 20 mai. "Il aimait Marseille plus que tout et les Marseillais l'aimaient passionnément. J'aimais sa gouaille. J'admirais son courage. J'écoutais ses conseils. Je suis fier d'avoir travaillé à ses côtés. Ma peine est immense, je perds un ami", a écrit Éric Ciotti, président des Républicains, sur X.

Ministre, sénateur pendant + de 18 ans, VP du @Senat , maire passionné et emblématique de #Marseille pendant 25 ans, Jean-Claude Gaudin nous a quittés. La France perd un grand homme au service de la politique et des territoires, je perds un ami. Mes pensées vont à ses proches. — Gérard Larcher

"Jean-Claude Gaudin paraissait insubmersible. Son départ me peine infiniment. A celui qui aimait tellement Marseille, son histoire et ses habitants, je veux rendre un hommage ému et sincère. Il manquera à cette ville. Sa trace restera", a déclaré Benoît Payan, le maire de Marseille.

"Il avait l'accent, la fièvre, la fraternité"

Jean-Claude Gaudin était la voix et le visage de Marseille. Il a été pendant des décennies passionnément politique, mélange bonhomme et truculent de démocratie chrétienne et de libéralisme. Militant, chef de famille, ami qui n'oubliait pas, il était d'abord un homme bon. #Gaudin — François Bayrou

"Jean-Claude Gaudin n'est plus. Il était Marseille faite homme. De sa ville, sa passion, il avait l'accent, la fièvre, la fraternité. Pour elle, cet enfant de Mazargues s'était hissé aux plus hauts postes de la République qu'il a servie. Je pense à ses proches et aux Marseillais", a rapporté le président de la République, Emmanuel Macron, sur X.

Une passion nommée Marseille.



Une passion nommée Marseille.

Jean-Claude Gaudin a connu toutes les fonctions de la République mais celle de Maire de Marseille était celle qui lui ressemblait le plus car sa sa ville, sa vie, c'était Marseille. Tout ceux qui aiment la cité phocéenne sont en ce jour en deuil. — Xavier Bertrand

Un ancien président a tenu, lui aussi, à lui rendre hommage. "Jean-Claude Gaudin a été pendant plusieurs décennies une figure de la vie politique française. Il incarnait avec talent et chaleur une sensibilité qui compte encore dans notre pays. Sa passion pour Marseille s'ajoutait à celle qu'il nourrissait pour la République", a écrit François Hollande sur ses réseaux sociaux.