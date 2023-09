Bonnes affaires, marchandage et moules-frites : top départ de la grande braderie de Lille

Deux millions de personnes attendues sur deux jours, 8.000 exposants sur 80 kilomètres d'étals... La braderie de Lille, le plus grand vide-grenier d'Europe, débute ce samedi. Le coup d'envoi officiel de l'édition 2023 sera donné à midi. Bonne nouvelle pour les chineurs et les bradeux, le soleil devrait être au rendez-vous. En plus des bonnes affaires, des tonnes de moules-frites seront aussi vendues pendant deux jours. Et dès vendredi, dans le coin des brocanteurs, certains étaient déjà à la recherche de belles trouvailles.

"Il y a toujours un prix d'appel et un prix négocié"

Olivier, un visiteur, vient de dénicher un cor de chasse. Si l'objet est loin d'être de toute première jeunesse, l'homme se laisse tenter : "Ça reste un bel objet. Je joue sur celui de mon grand-père, qui est un peu cabossé. Celui-ci ne l'est pas et il a un son plutôt convenable", explique-t-il en analysant l'instrument. Pour 15 euros, l'affaire sera faite avec un petit marchandage, de rigueur sur la braderie. "C'est un peu le but. Dans l'esprit braderie, il y a toujours un prix d'appel et un prix négocié donc c'est normal que la négociation se mette en place", confirme Gaëtan, qui tient un stand d'objets vintage.

Dans les allées de l'immense bric-à-brac qui s'étale sur les bords de la Deûle, Patrick et Nathalie sont à la recherche de la perle rare. Une "passion" pour le couple, même si, à force d'achats, "ça s'accumule un peu à la maison. De temps en temps, on fait un vide-grenier pour en revendre. D'acheteur, on devient vendeur", sourit Patrick.

Et pour sacrifier à la tradition, ce sera l'incontournable moules-frites sur la terrasse d'un restaurant. "Elles sont excellentes, on vient exprès de la Marne pour ça", se réjouit un visiteur. "On va en manger aujourd'hui et demain, c'est incontournable." D'autant que l'inflation est plutôt maîtrisée cette année sur la moules-frites, il faudra compter à partir de 15 ou 16 euros la portion.