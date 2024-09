À 48 heures du début de la Braderie de Lille, les restaurateurs font le plein de moules et de patates

Bruits de poêles et tabliers attachés à la taille, les cuisiniers accompagnés de leurs commis sont dans les starting-blocks à la brasserie de la Chicorée à Lille. Dès vendredi soir, c'est le coup d'envoi d'un service continu 24h/24. Et pour ce week-end de la Braderie de Lille, Raphaël Genard, le gérant, a commandé pas moins de neuf tonnes de moules des Pays-Bas.

"Sur le vendredi, on est livré quatre tonnes et sur le samedi le restant. On a des camions qui sont affrétés exprès pour nous. Les Hollandais nous livrent en direct. C'est de la moule qui vient d'être pêchée la veille", explique-t-il.

Deux millions de visiteurs attendus pour cette braderie 2024

Et il faut ajouter ici deux tonnes et demie de frites fraîches précuites pour faire face à la demande. Parce que malgré un décalage de quinze jours après la rentrée des classes, tous les restaurateurs espèrent une forte augmentation. Comme au pub McAllen où la responsable Flavie Gharb qui a recruté dix salariés pour assurer le service.

"Cette année, on a prévu large pour être plus efficace renouvellement de service. Les clients attendront moins longtemps. Plus vite, on renouvelle notre service, plus ça nous fait du chiffre d'affaires pour nous. Donc, c'est aussi dans notre intérêt de recruter du monde pour assurer un service de qualité", assure la restauratrice. Et pour cela, il faudra aussi que le ciel soit clément.

"Mais normalement, ils n'annoncent pas de pluie donc ça devrait aller. On a mis toutes les chances de notre côté", croise les doigts Flavie Gharb. Condition sine qua none pour que cette braderie 2024 soit un bon cru pour les restaurateurs. Et la ville du Nord attendra près de deux millions de visiteurs pour cette braderie.