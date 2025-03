«On ne sait pas jusqu'où ça peut aller» : les habitants de Yerres redoutent des représailles après la mort d'un adolescent lundi soir

Après la sidération, l'inquiétude s'empare des esprits à Yerres, dans l'Essonne. Lundi soir, un adolescent de 17 ans a été mortellement poignardé à proximité de son établissement. Désormais, les habitants craignent des représailles dans un département, déjà marqué par les règlements de compte entre jeunes.



Comment vivre et étudier au milieu des règlements de compte ? La question se pose pour les habitants de Yerres, dans l'Essonne, après la mort d'un adolescent poignardé ce lundi près de son lycée. Aux abords de l'établissement Louis Armand, les riverains s'arrêtent devant les rubans mis en place par la police pour délimiter la scène de crime. Aucun élève ne veut prendre le risque de parler et les habitants s'inquiètent d'une possible vengeance du clan adverse.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi Rixe mortelle à Yerres : ce que l'on sait du profil des suspects interpellés

"J'ai l'impression que ce sont des gamins qui sont décérébrés, c'est tout", juge néanmoins Martine, qui habite à proximité de l'établissement depuis 40 ans. Mais elle s'étonne du degré de violence atteint ces derniers jours.

Une guerre entre cités qui inquiète les habitants

"S'ils n'hésitent pas à tirer au mortier et à se battre avec des armes, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller", confie-t-elle. "Ça fait des années que ça dure", s'alarme une autre riveraine au micro d'Europe 1. "Je pense qu'il faut à stopper la guerre comme ça entre les cités parce qu'on a peur de sortir", souligne la jeune femme.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Une peur partagée par cet ancien élève du lycée qui ne reconnaît plus le quartier dans lequel il a grandi. "Avant, ça ne se passait pas comme ça. Aujourd'hui, vous êtes dans une France où vous avez peur", juge-t-il. À Yerres, les forces de l'ordre resteront mobilisées plusieurs jours pour éviter toutes représailles. Mais pour beaucoup d'habitants, un nouvel épisode de violence entre les deux bandes rivales ne pourra pas être évité.