«On est prêts !» : dans les coulisses de la réouverture du parc d'attractions du Petit Prince

Avec l’arrivée du printemps, de nombreux parcs d’attractions un peu partout en France commencent à rouvrir pour la saison estivale. C'est le cas du parc Astérix ce samedi ou encore de celui, moins connu, du Petit Prince, à Ungersheim (Haut-Rhin), un parc thématique autour de l’œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry. Après six mois de fermeture pour l’hiver, il a rouvert ses portes ce vendredi de Pâques. Europe 1 a suivi les tout derniers préparatifs et l’arrivée des tous premiers visiteurs de l’année.

"On passe plusieurs mois à préparer le retour du public"

"Il reste 57 minutes !". Anaïs Wrobel, responsable de la communication du Parc du Petit Prince d’Ungersheim (Haut-Rhin) rit nerveusement en guettant le compte à rebours sur son écran d’ordinateur. Ce vendredi matin, le parc s’apprête à rouvrir après six mois de pause hivernale. La tension monte au sein des équipes.

"C’est très excitant !", confirme Matthieu Gobbi, co-fondateur du parc. "On passe plusieurs mois à préparer ce qui va justement se passer maintenant : le retour du public.", poursuit-il. Reste à bien intégrer et former la nouvelle équipe de saisonniers. "Il y a une centaine de personnes qui nous rejoignent en début de saison en plus des 23 permanents qui travaillent sur le parc toute l’année", précise Matthieu Gobbi.

Il est 10 heures. "On est prêts !", s’exclame Nicolas Riehl, le directeur du parc du Petit Prince en activant son talkie-walkie. "Nous ouvrons les portes ! Très bonne ouverture et une très bonne saison à tous !", lance-t-il à toute son équipe.

"On est très contents de revenir avec les enfants !"

Malgré la pluie, les premiers visiteurs (courageux) sont bien là ! Parmi eux, beaucoup d’habitués et de personnes habitant à proximité. "On a déjà acheté le ‘pass saison’ l’année dernière et on est très content de revenir avec les enfants !", sourit ce père de famille.

Comme il y a un an, Alexis vient ici fêter son anniversaire avec ses parents et son petit frère. Il se réjouit de refaire ses attractions préférées : "Le serpent, Pierre de Tonnerre et les scooters des mers !", liste-t-il. "C’est très familial, les enfants adorent et puis cela marque aussi un petit peu le soutien à un parc local", ajoutent Clément et Marina.

C’est donc parti pour la dixième saison du parc du Petit prince qui restera ouvert jusqu’à la fin des vacances de la Toussaint. Avec l’objectif, pour la direction, de retrouver les 200.000 visiteurs d’avant Covid.