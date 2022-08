«On est envahis» : les habitants d'Étretat en colère face à l'afflux massif de touristes

REPORTAGE

Sur la promenade d'Étretat, les touristes se pressent pour prendre des photos devant la fameuse aiguille creuse chère à Maurice Leblanc, aperçu dans la série. "On a vu la série Lupin sur Netflix. Ça a beaucoup plus à mon fils adolescent", témoigne une femme au micro d'Europe 1. "Il y a eu la scène où il a perdu son fils et il le cherchait, du coup, on est venus pour voir ce lieu", ajoute un autre touriste.

Six fois plus de touristes que d'habitude"

Plus de 7.000 visiteurs déambule chaque jour dans les rues de la station balnéaire. C'est six fois plus que la population en temps normal. Même ce plagiste sature face au flot de touristes. "Comme les étrangers sont revenus, il y a encore plus de monde. Là, il faut que ça s'arrête quand même parce que c'est vraiment beaucoup de monde. Cette année, c'est impressionnant", explique cet habitant.

"Les Étretatais n'en peuvent plus"

Dans la ville, on peut apercevoir des files ininterrompues de voitures qui cherchent une place de stationnement ou encore des rues bondées. Pour ses habitants, c'est trop, même beaucoup trop. "Les touristes ne sont pas forcément respectueux du site et tout ça nous dérange un petit peu", précise une habitante. "C'est infernal. On est envahis. C'est catastrophique, il y a trop de monde. Les Étretatais n'en peuvent plus", ajoute une autre.

À long terme, la mairie aimerait interdire le stationnement des voitures des touristes dans la commune.