"On a pensé à Notre-Dame" : sous le chapiteau du cirque Gruss, une messe de minuit un peu particulière

REPORTAGE

C’est une première depuis 216 ans : la cathédrale Notre-Dame de Paris n’a pas accueilli la traditionnelle messe de minuit cette année, conséquence du gigantesque incendie d’avril dernier. Certains fidèles habitués de la cathédrale se sont donc repliés sous le chapiteau du cirque Gruss, installé dans le Bois de Boulogne, dans l'ouest de Paris. C’est là qu’officiait l’archevêque de Paris, Monseigneur Aupetit.

"Peut-être trop solennel"

La soirée a d'abord commencé par le traditionnel spectacle équestres et les acrobaties aériennes des saltimbanques. En guise de transition entre ces deux mondes, une chanson, Feliz Navidad. Et puis la lumière s'est tamisée pour mieux laisser voir les cierges qui perlaient le chapiteau, avant la messe de Mgr Aupetit. "C'est peut-être trop solennel par rapport au lieu et à la fête qu'il y avait avant", confie une fidèle pas véritablement convaincue par le moment. "Dans un milieu profane, retrouver autant de gens qui prient ensemble est phénoménal", salue un autre.

"C'est très bien que partout où on soit, il y ait la messe de minuit, ça peut être dans n'importe quel endroit", s'enthousiasme quant à elle Marie-Béatrice, habituée des messes de Noël pour qui cette soirée était hautement symbolique.

Le rendez-vous est pris pour 2020

Sous le chapiteau Gruss, certains fidèles de Notre-Dame ont donc trouvé refuge. "On a bien sûr pensé à Notre-Dame", assure Jacqueline, qui fait partie du cœur diocésain de la cathédrale. Mais comme Mgr Aupetit l'a dit, l'Eglise, c'est les personnes qui la constituaient." Mardi soir, 3.000 personnes s'y sont rassemblées et certains se sont déjà donnés rendez-vous l'année prochaine, car la cathédrale ne sera pas restaurée d'ici là.