«Je ne vois pas comment on ne peut pas y aller» : à Marseille, les vols pour Rome affichent complets avant les obsèques du pape François

Selon le comparateur en ligne Liligo, les recherches de voyages pour Rome ont augmenté de 145% cette semaine, suite au décès du pape François. Et à l'aéroport de Marseille, où il s'était rendu en 2023, nombreux sont ceux s'apprêtant à embarquer pour s'en aller lui rendre hommage.

Avec la présentation de la dépouille du pape François, puis ses funérailles qui auront lieu samedi, la foule promet d'être dense. Selon le comparateur en ligne Liligo, les recherches de voyages pour Rome ont augmenté de 145% cette semaine. Lieu de visite du pape il y a deux ans, Marseille et son aéroport n'échappent pas à la règle.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Je ne vois pas comment on ne peut pas y aller"

Un grand sourire et le regard lumineux, Julia s'apprête à embarquer d'un pas décidé. "Oui, j'y vais. Bien sûr ! Qu'est-ce que vous croyez ?", questionne cette dernière, ajoutant : "Je suis ravie de pouvoir vivre ces grands moments, rendre grâce au Seigneur pour le pontificat de ce grand pape. Je vais aller prier auprès de la dépouille, et puis je vais aller aux obsèques".

L'essentiel des passagers pour Rome avait déjà ses billets en poche avant le décès du pape François. Et pour beaucoup, à l'image d'Aurélie et de son fils Jules, impossible de faire l'impasse. "On a les billets depuis le mois de janvier, et on va en profiter pour aller voir le pape à la Basilique Saint-Pierre. Je ne vois pas comment on ne peut pas y aller. Donc on adaptera le programme en fonction de la foule", assure le garçon.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Dans la file d'attente, beaucoup se demandent s'ils auront la patience et la force d'affronter celle qui s'annonce à Rome. "On verra comment ça se passera, si l'occasion se présente. Vu qu'il y a eu Pâques, il y a déjà du monde qui était présent. Après, d'autres personnes vont venir, ce qui risque de faire pas mal au final", s'exprime une passante.

Les vols en direction de Rome sont pratiquement tous complets, et il n'est pas impossible que des avions supplémentaires soient affrétés d'ici ce week-end.