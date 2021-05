La plateforme "Objectif Terre" peut-elle assurer une transmission durable des parcelles ?

Leboncoin aurait-il désormais sa version agricole ? C'est en tout cas ce à quoi ressemble la plateforme "Objectif Terre", qui propose des parcelles pour l'installation de nouveaux exploitants. Une aide considérable pour une reconversion plus proche de la nature. La consultante environnement d'Europe 1, Fanny Agostini, vous explique tout sur ce nouveau site dans sa chronique "Notre Planète", mercredi.

"'Objectif terre' s'adresse aux personnes qui souhaitent devenir paysans. Lancé en novembre, le site héberge déjà 1.200 annonces de vente et d'achat et recense plus de 200.000 visiteurs. La plateforme propose surtout des annonces pour de petites surfaces, dans l'idée de valoriser l'agriculture durable et paysanne. Ce système a été mis au point par l'association Terre de liens. Elle œuvre depuis 18 ans à la préservation du foncier agricole et à la transmission de ces terres dans une logique écologique.

La relève n'est pas assurée dans le secteur agricole

Le but est surtout d'accompagner le renouvellement des agriculteurs français à un moment où ils vont se faire rares. La relève n'est pas du tout assurée dans le secteur agricole. La situation est même très critique : plus de la moitié des agriculteurs ont aujourd'hui plus de 50 ans, alors que le nombre de petites fermes ne cesse de chuter au profit des plus grandes exploitations. En 2000, la France comptait 277.000 petites fermes contre 100.000 de moins en 2016. Parallèlement, les grandes exploitations se sont multipliées dans le paysage.

Cet agrandissement n'est pas sans conséquences : il diminue l'emploi du secteur agricole et contribue à ce que l'on appelle 'l'anémie des sols'. Les grandes parcelles spécialisées sont plus sujettes à l'érosion et abîment bien sûr les terres. Il est donc urgent de faciliter l'accès des jeunes générations à de petites surfaces avant qu'elles ne soient rachetées par de plus grandes organisations ou qu'elles ne soient artificialisé.

Une démarche écologique de l'association

D'autres organismes existent pour assurer cette transmission indispensable de parcelles agricoles. À l'origine, la Chambre d'agriculture surveille un répertoire national sur les départs et les installations. Au-delà de cet organisme public, de nombreux sites proposent aujourd'hui la revente de terres agricoles.

Mais la Chambre d'agriculture n'a pas nécessairement vocation à s'assurer que les terres échangées suivent un cahier des charges écologique. Certaines associations ou coopératives comme Objectif Terre s'organisent donc pour racheter collectivement des parcelles en vente pour les transférer vers des paysans qui veulent s'installer dans une démarche durable, respectueuse des sols et des êtres humains. Et ça tombe bien : c'est le souhait de la grande majorité des candidats à la reprise."