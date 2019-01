EN DIRECT - Nouvel épisode de neige attendu mercredi : 25 départements en vigilance orange et des transports perturbés

Bis repetita côté ciel, mercredi. Après l'arrivée des premiers flocons sur une grande partie du pays, mardi, l'épisode neigeux va se poursuivre dans de nombreux départements, dont 25 d'entre eux sont toujours placés en vigilance orange neige-verglas à 6 heures du matin. Les transports scolaires ont notamment été suspendus dans plusieurs départements.

Les informations à retenir : Des chutes de neige sont prévues dans la journée de mercredi sur un grand quart nord-est de la France

25 départements sont en vigilance orange neige-verglas mercredi matin

Les transports scolaires ne fonctionnent pas dans plusieurs départements

Nouvel épisode de neige dans le centre et l'est de la France

En début de nuit, la première perturbation neigeuse finissait de progresser vers l'est du pays, avec des chutes de neige tendant à s'atténuer progressivement, selon Météo France. Mercredi, ce sont les régions plus à l'est, des Ardennes à la Bourgogne, qui devraient être touchées, avec des cumuls de 5 à 10 cm, voire jusqu'à 15 cm localement sur les hauteurs. Pour le prévisionniste de Météo-France François Gourand, la neige "tiendra parce que le froid est là".

Vingt-cinq départements en vigilance orange neige-verglas

Mercredi, à 6 heures, 29 départements étaient placés en vigilance orange par Météo-France, dont 25 pour des épisodes de neige-verglas : l'Aisne, les Ardennes, l'Ariège, l'Aube, le Cher, la Côte-d'Or, l'Eure-et-Loir, la Haute-Garonne, le Loir-et-Cher, le Loiret, la Marne, la Nièvre, le Nord, l'Oise, le Pas-de-Calais, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Saône-et-Loire, Paris et petite couronne (75-92-93-94), la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, les Yvelines, la Somme, l'Yonne, l'Essonne et le Val-d'Oise.

Les transports perturbés

Les Hauts-de-France, l'Yonne, la Côte-d'Or et la Seine-et-Marne ont notamment suspendu la circulation des transports scolaires pour mercredi, tout comme certains secteurs montagneux des Pyrénées-Orientales où de fortes chutes de neige sont prévues.

En Île-de-France, le trafic des autobus était "perturbé" en fin de soirée, mardi, selon la RATP, après l'interruption de près de 200 lignes en fin de matinée. La régie a prévu de faire tourner des rames "toute la nuit" sur les lignes aériennes du métro parisien, sur les RER A et B, ainsi que sur les lignes de tramway, pour "limiter l'enneigement des voies" mercredi. La RN118 a de nouveau été fermée brièvement à la circulation autour de 23 heures, "compte tenu de la dégradation des conditions météorologiques", a indiqué la préfecture de police.

La neige aussi en altitude

"Le phénomène le plus marquant, ce sera les grosses chutes de neige dans les Pyrénées où il n'y avait pas de neige du tout jusqu'à il y a quelques jours", a ajouté François Gourand. On attend, d'ici le 23 en fin d'après-midi, un cumul de 70 cm à 1 m de neige fraîche, dès 1500 à 1800 m d'altitude, sur la majeure partie des Pyrénées. Il devrait neiger jusqu'à basse altitude, entre 400 et 600 m. Ces fortes chutes de neige augmentent le risque de "grandes avalanches", selon Météo France : quatre départements (Ariège, Haute-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées) ont ainsi été placés mardi en vigilance orange. Les chutes de neige devraient se prolonger et ne cesser que vers la mi-journée de jeudi.