Nouveaux "actes de vandalismes" sur des autoroutes du sud

Des dégradations et des incendies ont à nouveau été commis dans la nuit de samedi à dimanche sur des péages et des échangeurs d'autoroutes du sud déjà visés à répétition en marge du mouvement des "gilets jaunes", ont indiqué des sources concordantes.

Dimanche matin, l'exploitant Vinci Autoroutes a fait état "d'une nuit marquée par plusieurs actes de vandalisme" sur des autoroutes, avec notamment l'incendie de l'échangeur de Lézignan (A61). "La sortie reste fermée dans les deux sens", ont indiqué les pompiers dans l'après-midi. Sur l'autoroute A9, les échangeurs de Narbonne Sud et Agde restent eux aussi fermés en entrée comme en sortie, selon la même source.

Des échangeurs sur l'A7 encore fermés. Des dégradations ont également eu lieu aux péages de Narbonne Est et de Sigean (A9), mais les échangeurs ont pu rouvrir rapidement après l'intervention des forces de l'ordre et des pompiers, a souligné Vinci dans un communiqué. Les échangeurs de Chanas, Bollène et Orange Sud sur l'A7 sont également fermés, ajoute Vinci.

Des dégâts estimés à "plusieurs dizaines de millions d'euros". Il y a une semaine, le groupe de BTP et de concessions Vinci avait estimé à "plusieurs dizaines de millions d'euros" le montant des dégâts commis sur l'ensemble de son réseau lors et en marge des manifestations des "gilets jaunes" depuis un mois.