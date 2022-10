«Nous n'allons pas nous taire» : deux ans après sa mort, l'émotion au collège Samuel-Paty

Deux ans après l'assassinat de Samuel Paty, l'émotion est toujours grande dans le milieu scolaire. Pour rendre hommage au professeur d'histoire-géographie, de nombreuses cérémonies d'hommage étaient organisées, partout en France, en milieu scolaire. Dans le collège Samuel-Paty de Valenton, dans le Val-de-Marne, unique établissement de l'Hexagone à porter le nom du professeur, la semaine de la fraternité a commencé ce lundi pour honorer sa mémoire, notamment avec une chorale.

Se souvenir

Parmi les chanteurs, Enzo, 11 ans, ferme les yeux quand il chante, emporté par la voix de son professeur et celle de ses camarades. "Je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais je trouve que c'était important de l'honorer", explique le jeune collégien au micro d'Europe 1.

Se souvenir, c'est la volonté de ses petits camarades. Parmi eux, Nizam et Judith se remémorent l'incompréhension le jour du drame, et les longues minutes de silence qui ont suivi l'attentat. "Samuel Paty a juste montré une caricature pour montrer que dans la vie, et bien ça existe. Il a juste fait son travail", soulignent les deux élèves.

"Ce qui nous porte, ce sont nos valeurs"

"Nous n'allons pas nous taire", explique Stéphane Digan, professeur de musique du collège Samuel-Paty, qui a écrit les paroles de textes pour chanter les valeurs de la République et rendre hommage à son collègue massacré. "Peu importe ce qui arrivera, on ne se taira pas parce que, ce qui nous porte en réalité, ce sont nos valeurs : liberté, fraternité, égalité et surtout laïcité. Et pour ces jeunes, la musique garde ce pouvoir. Ils sont réceptifs au message", affirme-t-il.

Les élèves se disent très fiers d'étudier au collège Samuel-Paty. Preuve en est, ils feront découvrir ce jeudi, lors d'une cérémonie, leur hymne à la fraternité.