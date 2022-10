«Liberté, nos différences sont une force» : les collèges rendent hommage à Samuel Paty

Deux ans après l'assassinat de Samuel Paty, les hommages sont nombreux. Le 16 octobre 2020, le professeur d'histoire-géographie de 47 ans était attaqué et décapité par un terroriste qui lui reprochait d'avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves. L'enseignant du collège de Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines, est devenu un symbole de la liberté d'expression. Pour faire honneur à sa mémoire, les établissements scolaires se mobilisent. C'est le cas, tout particulièrement, du collège de Valenton, le premier en France à avoir été rebaptisé du nom du professeur, en novembre dernier.

"Liberté, nos différences sont une force"

À partir du lundi 17 octobre, c'est le début de la semaine de la fraternité dans cet établissement. Le but ? Faire honneur à la mémoire du professeur. "Liberté, nos différences sont une force", ont peint les élèves de ce collège sur un tableau bleu, blanc, rouge. Au programme de cette semaine, une course mais aussi des ateliers pédagogiques tournés autour de la fraternité et de la liberté d'expression." C'est la République qui a été attaquée, c'est l'éducation nationale, un collègue que nous avons perdu. Notre collège s'appelle Samuel Paty, c'est lourd de symboles et à nous de porter haut et fort les valeurs de la République", explique au micro d'Europe 1 Salima Chalqi. Et la principale de l'établissement insiste, cet hommage va durer toute l'année, et pas seulement une semaine.