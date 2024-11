INFO EUROPE 1 - Joe Biden et Donald Trump invités à l’inauguration de la cathédrale de Notre-Dame de Paris

Des invités de prestige. On l'attendait tous et la voilà qui ouvrira prochainement à nouveau ses portes au public : Notre-Dame de Paris. La cérémonie d'inauguration s’annonce grandiose et le moment historique. À l’image des Jeux olympiques et Paralympiques 2024, Emmanuel Macron compte faire de la réouverture de la cathédrale une "fierté française". Selon les informations d’Europe 1, une première liste d’invités internationaux a été préparée en début de semaine par la présidence de la République et le ministère des Affaires étrangères.

Une cérémonie royale

Le président élu des États-Unis Donald Trump et Joe Biden sont invités par la France à venir assister à la cérémonie d’inauguration de la cathédrale samedi 7 décembre en fin d’après-midi. Mais ce n'est pas tout. Paris espère également la présence du roi Charles III, du roi Felipe VI, du roi Mohammed VI, du Président Ukrainien Volodymyr Zelensky ou encore du président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva.

Des personnalités religieuses internationales sont également prévues, comme l’archevêque de New-York, Timothy Michael Dolan, et l’archevêque de Constantinople, nouvelle Rome, Bartholomée 1er.

Un dispositif sécuritaire à la hauteur

Plusieurs sources concordantes assurent à Europe 1 l’exactitude de cette liste de noms. À ce stade, les invités n’ont pas encore tous confirmé leur présence. Néanmoins, les autorités françaises se préparent d’ores et déjà à ce que nombre répondent présent. Un important dispositif sécuritaire sera mis en place et les policiers qui ne devaient pas travailler ce week-end-là ont été rappelés pour assurer le bon déroulement de l’événement.